107年新飲食指南 全脂乳品和低脂一樣健康

2018-03-13 11:48 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



國健署上午召開記者會，公布107年最新版「每日飲食指南」，希望培養民眾建立正確的觀念均衡飲食，讓國人吃得更健康。

依據國健署2013到2016年國民營養健康狀況變遷調查結果，我國19到64歲成人每天平均乳品攝取不足1.5杯高達99.8%，堅果種子不足一份的有91%，蔬菜攝取量不足3份有86%，水果攝取量不足2份的也有86%，此外，以每天需求熱量2000大卡的六大類飲食建議量估算，我國19到64歲成人每日平均豆魚蛋類攝取超過建議攝取量6份的也有53%，而全穀雜糧攝取超過建議攝取量3碗的有49%，油脂類超過建議攝取量5茶匙的有39%，顯示國人在攝取六大類食物中，有極高比例沒有達到均衡飲食。

在這次新公布的每日飲食指南與過去最大的不同，在於全榖根莖類修改為全榖雜糧類，豆魚肉蛋類修改為豆魚蛋肉類，低脂乳品類修改為乳品類。

國健署表示，全穀根莖類改為全榖雜糧類的原因，是因為全榖雜糧類的名稱讓民眾對於全穀類能有更廣泛的認知，全榖雜糧類不僅包含根莖的薯類，還包括食用其種子的豆類和食用其果實的富含澱粉食物，如紅豆、綠豆、皇帝豆、栗子、菱角等。建議三餐應以「維持原態」的全穀雜糧為主食，或至少應有 1/3 為未精製全穀雜糧。

另外，豆魚肉蛋之所以改為豆魚蛋肉類的原因，是因為根據專家報告指出，蛋的攝取與血液中膽固醇濃度和心血管疾病的風險的關聯性低，另外基於「蛋」所含的脂肪組成並無飽和脂肪對身體危害的疑慮，加上蛋所含的營養豐富，經討論建議更動蛋在我國飲食指南中蛋白質食物的順序，由原來的「豆魚肉蛋類」改成「豆魚蛋肉類」。