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「卡管」台大 輕放陽明？監委也怒了 撂下重話

米含有砷、油條含有鋁 吃了含有重金屬的食品會怎麼樣？

2018-03-16 08:00聯合新聞網 食力Foodnext

重金屬是天然存在於環境中的物質，如果真的食用到含有重金屬的作物，只要沒有超標，就...
重金屬是天然存在於環境中的物質，如果真的食用到含有重金屬的作物，只要沒有超標，就代表劑量非常低，屬於天然背景值，就算檢出值真的超標，只要不是大量食用，對健康的風險仍然很低。
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採訪・撰文／黃宜稜

2018年2月香港有機資源中心抽驗香港市售45款進口的有機與一般食米樣本，其中有13款驗出殘留量超過「美國及歐盟標準定予嬰幼兒食品原料米」0.1ppm的標準。不合格的名單中包含三款來自台灣的米，引起香港與台灣媒體的譁然，但台灣的農委會農糧署卻發表聲明表示台灣米安全無虞，到底怎麼回事？

天然環境就有重金屬 食用量沒有超標就不必擔心

成功大學環境微量毒物研究中心主任李俊璋表示，重金屬是天然存在於環境中的物質，例如鎘、鉻、汞、砷、銅、鋅、鎳、鉛與鋁這些自然界中就有的元素，不過環境中的重金屬主要來自於工業污染，而這些重金屬再隨著空氣、土壤、水污染到作物與動物，當人吃到這些經污染過的作物與動物，就等於吃進這些重金屬。

不過衛福部食藥署食品組簡任技正林旭陽表示，環保署與許多專家學者一直都有在偵測環境中的重金屬含量，藉此了解重金屬的背景值，而食藥署也會參考這些背景值，以及這些重金屬對人體健康的影響，制定出限量標準。如果真的食用到含有重金屬的作物，只要沒有超標，就代表劑量非常低，屬於天然背景值，不會對健康造成危害。不過就算檢出值真的超標，只要不是大量食用，對健康的風險仍然很低。

嬰幼兒屬於高度敏感族群 另有一套限量標準

此次事件中，香港有機資源中心以「美國及歐盟標準定予嬰幼兒食品原料米」的標準（0.1ppm）來檢驗市售米，發現最高的檢出值0.16ppm，因此認為市售米有害健康。然而此次調查的市售米主要是給一般人食用的米，並不適合用「美國及歐盟標準定予嬰幼兒食品原料米」（適用對象為嬰幼兒）來做檢驗標準。此外，嬰幼兒的主食是以母乳或配方奶為主，就算真的以米粥當作副食品，每天食用的量也不會像一般人那麼多，因此用嬰幼兒的標準來說一般人吃的米超標，其實非常不合理。此外，根據台灣農糧署提供的數據來看，砷在米中背景值大約就都有0.1ppm以上，所以此次檢出的0.16ppm仍屬於環境背景值。

不過，為什麼嬰幼兒的限量標準會與一般人不同呢？因為嬰幼兒每天食用的食品非常單一，不像一般人可以吃不同的食物來分散風險，而且嬰幼兒的腸胃發育還不完全，能接受的劑量自然會比較低。但是正因為嬰幼兒的主食以母乳或配方奶為主，因此對於喝配方奶的嬰幼兒來說，只要購買大廠牌、檢驗合格的配方奶就無須擔心，就算偶爾吃點副食品，即使該副食品所用的食材有檢驗出超標，以嬰兒食用的劑量來說，也不會有健康疑慮。

三大指南遠離食品中的重金屬

至於一般人要如何避免從食品中吃進過多的重金屬呢？其實現在很多食物或是餐飲店都會附上重金屬檢驗報告，只要盡量購買有重金屬檢驗合格報告的食物就可以有效的降低風險，此外就是避免大量食用單一食物，藉此分散風險。再來就是民眾常常會忽略的地方，也就是要定期檢查家中的水塔、水管是否有生鏽的情況，若有就要趕快汰換，避免每天飲水的時候都喝進重金屬。

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