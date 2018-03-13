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2018國人飲食指南出爐 洗白全脂奶、蛋黃刻板印象

2018-03-13 11:28聯合報 記者黃安琪╱即時報導

改善國人飲食失衡現況，衛福部國健署今公布2018年新版「每日飲食指南」，顛覆民眾攝食觀念，強調攝取蛋與增加膽固醇關聯性低，營養應優先於肉類，將過往「豆魚肉蛋類」改為「豆魚蛋肉類」；全脂乳品同樣不會提升慢性病風險，已將「低脂乳品類」改為「乳品類」；「全榖根莖類」修正為「全榖雜糧類」，鼓勵均衡飲食。

國健署上午召開記者會，公布107年最新版「每日飲食指南」，在這次新公布的每日飲食...
國健署上午召開記者會，公布107年最新版「每日飲食指南」，在這次新公布的每日飲食指南與過去的不同，在於全榖根莖類修改為全榖雜糧類，豆魚肉蛋類修改為豆魚蛋肉類，低脂乳品類修改為乳品類。記者杜建重／攝影
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2013-2016國民營養健康狀況變遷調查顯示，台灣19至64歲成人每日乳品平均攝取不到1.5杯達99.8％、堅果種子攝取不到1份占91％，蔬菜攝取不到3份占86％、水果攝取不足2份為86％。此外，以每日攝食熱量2000大卡計算，成人每日平均豆魚蛋肉攝取超出6份占53％、全榖雜糧攝取超出3碗占49％、油脂攝取超標占39％，顯示國人攝取六大類飲食失衡。

國健署社區健康組組長林莉茹表示，為釐清民眾飲食概念，國人每日飲食指南已7年未做修正，隨著國際研究報告出爐與參考世界衛生組織、歐美等飲食指引，國內指南需與時俱進，強調攝取足量的全榖雜糧、蔬菜、水果、豆魚蛋肉、乳品、油脂與堅果種子共六大類飲食，且每日攝取蔬果應有3分之1為深色。

台灣營養學會理事長王果行表示，因民眾常誤以為吃蛋黃會提高血中膽固醇濃度，但科學證據已顯示，蛋的脂肪組成並無飽和脂肪對身體危害的疑慮，與血液膽固醇濃度和心血管疾病風險關聯性低，除本身血中膽固醇濃度已高者應做調整外，指南適用於一般健康民眾。

關於乳品的攝取，國際研究也發現，對照攝取低脂乳與全脂乳的群體，後者並不會特別增加肥胖的風險，顯示喝牛奶時並不會因為乳品是全脂而提升慢性病風險，全脂與低脂乳品好處相同，建議每日攝取1.5至2杯牛奶，增加鈣質。

中華民國營養師公會全聯會理事長金美雲解釋，日常生活中民眾常將全榖雜糧類的南瓜、玉米當成蔬菜，但這類食物富含澱粉，與蓮藕、紅豆、綠豆和菱角、栗子等皆屬全榖雜糧，但地瓜、南瓜、蓮藕等根莖薯類易讓民眾混淆為蔬菜，因此將以往的「全榖根莖類」改為「全榖雜糧類」。

國健署長王英偉說，均衡飲食能降低慢性病與死亡率，此次修正也增列「糖」攝取上限，攝取量不宜超出一日總熱量的10％，以及每日飲酒男性不宜超出2杯、女性不宜超出1杯。

●每日飲食指南

1.水果類2-4份（一份約半碗至一碗）

2.蔬菜類3-5份（一份約半碗）

3.全榖雜糧類1.5-4碗

4.豆魚蛋肉類3-8份（一份約一個手掌大）

5.乳品類1.5-2杯（一杯240毫升）

6.油脂與堅果種子類（油脂3-7茶匙及堅果種子類1份）

資料來源／國健署

膽固醇

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