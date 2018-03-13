台灣醫界怪現象！ 醫院賺錢金雞母竟是美食街停車場

2018-03-13 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



醫院營利金雞母不是醫療本業，卻可能是美食街、停車場，健保署分析發現，105年度各大醫院非醫務收入方面，包括美食街、停車場等雜項，則以林口長庚7.39億元排第一，其次為高庚3.6億元、中國附醫2.95億元、醫療台大2.9億元、北榮1.18億元。 圖為高雄長庚醫院地下美食街。聯合報系資料照／記者王昭月攝影 分享 facebook

詳細分析健保署105年各大醫院整體收支結餘財務報告，部分醫院努力耕耘醫療本業，但辛苦一年之後，醫療盈餘所得卻可能還不如美食街、停車場等業外收入，成為台灣醫界奇特現象。

以林口長庚為例，105年度醫務結餘金額僅4.57億元，但美食街、停車場等非醫務雜項收入卻高達7.39億元，等於所有醫療人員所賺得錢，還不如美食廣場所帶來的收益。

至於高雄長庚、台北榮總似乎也是如此，醫務結餘金額與美食街、停車場等雜項所賺的錢，兩者竟然相去不遠，這也是導致許多醫院反對醫療法修法，希望繼續將非醫療結餘獨立出來，不願意提撥一定比率的美食街、停車場等業外收入，用來改善醫院環境。

醫改會副執行長朱顯光批評，健保署連續3年公布醫院財報，只是做半套，將資料貼在網路上，卻沒有做任何分析各醫院賺錢的原因，民眾也無從瞭解醫院將盈餘用在哪些地方，做了哪些改善。

朱顯光說，如果健保署只是公布醫院財報排名，一般民眾只能看到排名變化，這是沒有意義的事。魔鬼就躲在細節中，如果醫療法修法能夠通過，未來醫院包括美食街等所有盈餘，均需提撥一定經費，符合加薪條款的需求，改善醫療環境，才能解決醫師及護理師等血汗問題。