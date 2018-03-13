打到牛頓的蘋果樹是真的？武陵農場有5株 口感偏酸

2018-03-13 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



350年前，牛頓被從樹上掉下來的蘋果打到頭，因此發現萬有引力定律，但這個故事最近也被質疑，到底是真是假。

武陵農場就有5株蘋果樹，據說是打到牛頓的蘋果樹後代，12年前由日本扶輪社致贈宜蘭，才轉送最適合的種植地點武陵農場，但吃過的人説偏酸，且果粒較小，與現代蘋果口感有差。

牛頓被蘋果打到頭，根據外電報導資料是作家伏爾泰從牛頓的侄女那裡聽來的，正式記載則未見。