不再強調牛奶喝低脂或脫脂 營養師：正常喝就好

2018-03-13 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



國健署今天公布新版的飲食指南，業界人士表示，這是將分類更為清晰，但一般民眾恐怕不了解其內容，也因此，營養師、或者專業人員未來在說明、教育、演講示範時，應該能有更清晰的說明。 牛奶每人每天頂多喝1杯或1.5杯，就正常地喝，不用在去強調低脂或脫脂。聯合報系資料照 分享 facebook

根據國健署公布的更新內容，舊版的「全穀根莖類」用詞修正為「全榖雜糧類」，因為紅豆、綠豆、皇帝豆、栗子、菱角等食物，也含有豐富澱粉。不再強調乳品需選用低脂或脫脂為佳。另調整「蛋」在蛋白質食物來源的順序，由「豆>魚>肉>蛋類」修正為「豆>魚>蛋>肉類」。

董氏基金會營養組主任許惠玉表示，主要是因為過去外界都把膽固醇汙名化，因此會認為雞蛋裡面有很高的膽固醇，為了擔心膽固醇過高，因此會限制自己吃蛋，比如1周吃3個就好，或者不要吃蛋黃等等；但現在的醫學認為，雞蛋並沒有這麼罪大惡極，蛋裡面雖然有膽固醇，但也有豐富的卵磷脂，太過強調雞蛋裡的膽固醇不好，卻忽略了卵磷脂的更多好處，這樣營養不均衡。

許惠玉表示，每一種食物都有好的營養與不好的地方，因此建議民眾，要均衡攝取多樣的食物，減少吃食品，每一種食物，也都有不一樣的微量元素，這對人體均衡飲食是有正向幫助的。

她也說，牛奶也是一樣，每人每天頂多喝1杯或1.5杯，就正常地喝，不用再去強調低脂或脫脂 ，若因此擔心飽和脂肪酸，不如少吃點加工的培根、奶油、香腸等等，但是有心血管疾病的患者，仍需要控制自己的飲食攝取量，會更健康。