親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

國家隊4人擠一房 金牌教練怒批：豬窩狗窩都不如

受刑人不是人？監所貧富差距拉大誰的錯？

台鐵訂票同時選位年底可望上線 108年車票可自印

2018-03-13 11:06中央社 台北13日電

台灣鐵路管理局第4代票務系統，第一階段5月驗收，年底可望上線，旅客訂票同時可以選位，第二階段於明年5月建置完成，啟用後旅客可在家自行列印車票，或透過手機電子取票。

台鐵新票務系統第一階段上線後，旅客上網訂票時，可同時免費選位，另將目前只有17個...
台鐵新票務系統第一階段上線後，旅客上網訂票時，可同時免費選位，另將目前只有17個車站可使用印製QR Code的車票，擴大到其他車站。本報系資料照／記者林伯東攝影
分享

台鐵第3代票務系統啟用至今已14年，台鐵推動第4代票務系統，整合並擴大軟硬設施與功能，總經費新台幣10.7億元，建置時間從105年5月至108年5月，分兩階段啟用。

台鐵資訊中心主任彭坤炎今天受訪說，第4代票務系統第一階段，5月將驗收，6至9月線上測試，年底可望上線啟用。

根據台鐵的規劃，台鐵新票務系統第一階段上線後，旅客上網訂票時，可同時免費選位，另將目前只有17個車站可使用印製QR Code的車票，擴大到其他車站，讓更多旅客以車票感應方式快速進站，減少經由人工閘門進站旅客量。

另台鐵新票務系統第一階段，也會增加訂票可選訂台鐵便當的列車班次，並讓旅客訂票還能訂購其他台鐵商品。

彭坤炎說，台鐵第4代票務系統提供旅客多元取票方式，除了現有車站、超商、郵局取票外，旅客也可在家自行列印車票，或經由智慧型手機電子取票，並對偏遠地區民眾提供郵遞車票服務，這些新服務要在第二階段才能做到。

台鐵第4代票務系統也將台鐵目前預訂車票期限，從搭車前兩週，拉長到前兩個月，台鐵可以更彈性銷售車票，並掌握座位利用情形；不過，彭坤炎說，未來預訂車票期限由業務單位決定。

近幾年，台鐵連續假期訂票壅塞情形已改善，不過，台鐵考量東西線合併訂票未來10年的需求，新的票務系統每分鐘可容許的最大處理量達60萬筆，比目前春節假期訂票每分鐘容許最大處理量約16萬筆大幅提高，未來民眾在連續假期訂票會更順暢。

台鐵連續假期列車

相關新聞

台灣醫界怪現象！ 醫院賺錢金雞母竟是美食街停車場

2018-03-13 11:11

2018國人飲食指南出爐 洗白全脂奶、蛋黃刻板印象

2018-03-13 11:28

物價漲叫溫和通膨？ 侯漢廷：責任推得一乾二凈

2018-03-13 11:39

搶票注意！台鐵清明連假車票 3月20日起開訂

2018-03-13 10:44

醫院賺錢冠軍！林口長庚105年財報43.58億元

2018-03-13 10:40

天氣忽冷忽熱受不了？ 高麗菜竟然開花了

2018-03-13 13:27

長庚：受惠台塑股利分配改善血汗 尊重主管機關指示

2018-03-13 12:51

這裡「花都開好了」 就等紫斑蝶嬌客報到

2018-03-13 12:29

世上真有心電感應？18歲「換心人」經歷生命奇緣

2018-03-13 12:03

107年新版每日飲食指南！ 全脂低脂乳品一樣好

2018-03-13 11:49

107年新飲食指南 全脂乳品和低脂一樣健康

2018-03-13 11:48

最新每日飲食指南！吃蛋白質順序蛋優於肉

2018-03-13 11:45

打到牛頓的蘋果樹是真的？武陵農場有5株 口感偏酸

2018-03-13 11:10

不再強調牛奶喝低脂或脫脂 營養師：正常喝就好

2018-03-13 11:03

國泰航推官網獨享心動價 台北－東京線僅6,499元

2018-03-13 10:32

產銷調節事先沒做好 卻要全民埋單？

2018-03-13 10:29

官方走回耕鋤老路 陳保基：是對農業的凌遲與侮辱！

2018-03-13 10:25

頭頸部癌症化療後口乾嘴破 快找中醫協助

2018-03-13 09:58

原來台灣菸酒新竹營業所 在蔣勳眼中超美

2018-03-13 09:52

出門戴口罩！中南部風速偏弱 多測站空氣品質不佳

2018-03-13 09:35

舉發店家逃漏稅拿獎金 要有「單據」為證才行

2018-03-13 09:03

今高溫上看30度 彭啟明：周五六降雨機率增

2018-03-13 08:41

好天氣到周四 吳德榮：周五變天鋒面南下

2018-03-13 07:01

明年起發票可網路APP兌獎 提供24小時服務

2018-03-13 06:03

外出注意！ 北部地區空品恐轉糟

2018-03-13 04:59

日夜溫差大高溫29度 周四鋒面接近又下雨

2018-03-13 04:55

撰寫白老猴的悲歌 外省二代筆下訴辛酸獲小說首獎

2018-03-13 04:10

爆冷…兒少教育帳戶 不到三千戶

2018-03-13 00:51

台鐵頻傳出包 擬減班全面檢修

2018-03-13 00:35

阿里山森鐵 賀陳旦：這條鐵路一定要救

2018-03-13 00:30

月票1280元 雙北捷運、公車搭到飽

2018-03-13 00:24

健康你我他／女兒的元氣早餐盒

2018-03-13 00:14

自我管理13招 遠離失智風險

2018-03-13 00:14

控制青光眼 注意生活3步驟

2018-03-13 00:11

中國祭出惠台31項措施 文化部籲降低審批回歸創作自由

2018-03-12 22:39

獨╱專家喊扯 森鐵員工爆料阿里山小火車用焊補輪

2018-03-12 22:37

中風偏癱 復健半年擺脫鼻胃管

2018-03-12 22:33

去日本總店嚐鮮 謝金河點出一蘭拉麵成功策略

2018-03-12 22:30

台灣動畫「幸福路上」 摘下東京動畫大獎

2018-03-12 22:29
看更多

熱門文章

好天氣剩2天！周四鋒面到 全台有雨

2018-03-12 21:15

小資注意！雙北捷運公車1280元月票 明即可設定

2018-03-12 15:26

鼻子過敏有救了！ 醫師出招讓妙齡女告別流鼻水

2018-03-12 14:46

台菜摘星！ 60年老字號「金蓬萊」入列米其林

2018-03-13 10:42

去日本總店嚐鮮 謝金河點出一蘭拉麵成功策略

2018-03-12 22:30

bb.q CHICKEN台灣吃得到！全家店中店原汁原味開賣

2018-03-12 17:23

明年起發票可網路APP兌獎 提供24小時服務

2018-03-13 06:03

台東周日「多雲有雪」？ 氣象局網站出現驚人預報

2018-03-12 16:55

1280元暢搭捷運公車 雙北市庫一年須貼9.4億

2018-03-12 14:04

禁用塑膠吸管？ 他們都怕卡「管」

2018-03-12 14:29

獨╱專家喊扯 森鐵員工爆料阿里山小火車用焊補輪

2018-03-12 22:37

好天氣到周四 吳德榮：周五變天鋒面南下

2018-03-13 07:01

台灣醫界怪現象！ 醫院賺錢金雞母竟是美食街停車場

2018-03-13 11:11

台北米其林指南誰摘星？ 外界預測14家餐廳呼聲最高

2018-03-12 11:08

TOYOTA VIOS 小車霸王再進化

2018-03-12 22:10

米其林必比登激推台北美食 網友精選10家推薦先吃

2018-03-12 16:36

長輩有疾不肯去醫院 名醫教你妙招

2018-03-12 19:12

自我管理13招 遠離失智風險

2018-03-13 00:14

毛豬太肥了 交易均價跌破每公斤70元

2018-03-12 14:09

醫院賺錢冠軍！林口長庚105年財報43.58億元

2018-03-13 10:40

當紅手搖飲進駐超商 24小時都喝得到

2018-03-12 20:27

交通定期票提高搭乘率？ 學者認效果不大

2018-03-12 14:16

今日星座運勢／獅子 主動關懷他人 人氣運勢加分

2018-03-13 00:00

日夜溫差大高溫29度 周四鋒面接近又下雨

2018-03-13 04:55

搶攻女性市場 米其林推薦「生火腿起司拉麵」登台

2018-03-12 17:24

撰寫白老猴的悲歌 外省二代筆下訴辛酸獲小說首獎

2018-03-13 04:10

1280元雙北交通定期票 前交通局長：愈遠愈划算

2018-03-12 15:52

心情點滴／還不是旅者

2018-03-13 06:00

美味記憶／口味與想念

2018-03-13 06:00

上學學什麼／不想上學的心情，原來與這有關

2018-03-13 06:00

中國祭出惠台31項措施 文化部籲降低審批回歸創作自由

2018-03-12 22:39

採購遲未驗收 專家：阿里山森鐵出軌「人為疏失因素大」

2018-03-12 20:53

月票1280元 雙北捷運、公車搭到飽

2018-03-13 00:24

台灣動畫「幸福路上」 摘下東京動畫大獎

2018-03-12 22:29

今高溫上看30度 彭啟明：周五六降雨機率增

2018-03-13 08:41

這裡「花都開好了」 就等紫斑蝶嬌客報到

2018-03-13 12:29

2018國人飲食指南出爐 洗白全脂奶、蛋黃刻板印象

2018-03-13 11:28

2+6＝？ 健保署小編這麼說…

2018-03-12 20:52

好操…外籍看護工每日工作10小時拿20K

2018-03-12 14:31

世上真有心電感應？18歲「換心人」經歷生命奇緣

2018-03-13 12:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top