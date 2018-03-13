醫院賺錢冠軍！林口長庚105年財報43.58億元

2018-03-13 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



台塑集團股票收益驚人，健保署公布105年度台灣主要148家醫院財報，在前10名中，就有4家醫院屬於長庚體系，林口長庚以43.58億元位居第一，及第二名高雄長庚的32.72億元、第五名基隆長庚12.33億元、第七名桃園長庚10.67億元。

至於105年最虧的醫療院所也是長庚體系的嘉義長庚，雖然也分配到台塑集團股利，但最後還是虧損了5.6億元，其次為台南新樓醫院1.06億元、敏盛醫院0.78億元、部立金門醫院0.48億元、怡仁醫院0.37億元。

醫改會副執行長朱顯光呼籲，立法院務必在本會期通過醫療法修法，讓不管是醫務或非醫務結餘，都需提撥一定比例用來改善醫護血汗現況。

105年度前10名醫院財報，林口長庚以43.58億元位居第一，其次為高雄長庚32.72億元、台大醫院25.26億元、中國醫藥大學附設醫院21.43億元、基隆長庚12.33億元、北榮11.42億元、桃園長庚10.67億元、彰基8.81億元、義大醫院8.42億元、成大醫院7.99億元。

至於非醫務結餘金額排名上，林口長庚達39.01億元，其餘為高雄長庚29.12億元、基隆長庚15.41億元、台大10.96億元、北榮10.22億元、成大醫院9.45億元。

健保署組長李純馥進一步分析，在台塑集團股票股利分配上，林口長庚股利所得44.7億元高雄長庚30.6億元、基隆長庚17.7億元。

在醫療本業上，則是中國附醫最會賺錢，醫務結餘金額高達17.26億元，台大排名第二，金額為14.3億元，第三名為高醫附設醫院6.69億元，其次為台北市聯醫6.19億元、北醫5.5億元、林口長庚4.57億元、義大醫院4.6億元。

朱顯光指出，目前醫療法規定，只有醫療結餘金額才需依照免稅優惠措施，提撥醫療社福、醫療教育研究經費，醫療法修法就是想改變現況，包括非醫療結餘部分，也應該列入其中，提撥一定比率用於改善醫療人員薪資及工作環境。