怕抽血、怕痛 醫師建議可採經絡檢測微健檢

2018-03-13 10:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



現代人壓力大，常見自律神經的毛病，有名30多歲的新手媽媽兼職業婦女，時時感到壓力大，但因害怕健檢要抽血，從而接受整合中醫經絡及西醫疾病理論的「經絡檢測儀」檢查，檢測結果上傳雲端給大數據交叉比對，產生身體健康狀況預測，幸好經過「微」健檢，她調整生活型態，改善臨床症狀。 新手媽媽壓力大，「活力得中山脊椎外科醫院」整合性門診主任巫慶仁（左）以結合中西理論的經絡檢測儀，進行微健檢。圖／業者提供 分享 facebook

本身有中醫師執照的「活力得中山脊椎外科醫院」整合性門診主任巫慶仁指出，經絡是中醫診斷與治療無法或缺的一部分，而經絡檢測儀是利用十二經絡原穴或附近穴位的導電性來偵測穴位虛實的變化，以判斷經絡循行路徑中各種臟腑的狀況。

以這位新手媽媽而言，巫慶仁主任指出，經過經絡檢測儀檢查，發現她的心經及腎經原穴顯示較虛，再經資料庫比對，報告顯示可能有心臟方面及女性內分泌系統的問題。再經詢問病史，除了白天上班之外，下班還得顧小孩，而且又習慣晚睡，且有時壓力大時，月經會比較不規律，之前還有心臟瓣膜閉鎖不全的問題，所以整體來說是勞心又消耗體質的生活型態，剛好與「經絡檢測儀」顯示的心經、腎經經絡虛弱相符合。

巫慶仁進一步表示，過去使用經絡穴道來診斷，因為經絡循行範圍大，與診斷經驗無法整合，因此與現代醫學配合有難度。

但是雲端網路發展之後，「經絡檢測儀」合併大數據資料庫的概念，除了基本的經絡體質檢測，還可配合現代醫學的檢驗相互比較，做身體健康的預測性評估及其他疾病的療效追蹤，符合預防醫學的概念。

對於許多害怕侵入性的抽血檢查而不敢做檢查的人而言，巫慶仁主任說，「經絡檢測儀」或可以作為一個基礎的評估，再來決定後續的追蹤以及預防方式，包括，改變生活作息，保持適當運動。當檢測分數異常時，及早尋求專業醫師的協助，達到落實預防保健之效。