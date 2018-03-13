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產銷調節事先沒做好 卻要全民埋單？

2018-03-13 10:29聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

年後天氣大好，加上休市密集、農作物生產無法停頓，一時間無法消化，不少蔬菜瓜果全在...
年後天氣大好，加上休市密集、農作物生產無法停頓，一時間無法消化，不少蔬菜瓜果全在產地熟透，這種情況在南部各種作物都發生，損失難以估計。圖／農民提供
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農委會農糧署表示，這次耕鋤的量不多，整體的蔬菜價格很迅速地回穩，雲林縣政府啟動耕鋤，中央也有義務協助，但比較好的方式，還是使用冷藏調節，也能同樣達到穩定菜價的效果。

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，這一次年後菜價很迅速地回穩，耕鋤的數量並沒有想像的多；由於我國已經多年沒有由官方進行耕鋤，至於會不會此例一開沒完沒了，他認為要到時候再來評估，這次菜價回穩不僅是因為耕鋤這一塊，比較大的調節，是夠過採收後的預冷，預冷後冷藏可以保存1周，再視狀況釋出，「這樣調節效果比較好」。

蘇茂祥說，雲林縣政府緊急啟動耕鋤由農委會埋單，但現階段雲林還沒有將計畫送上來，他表示，耕鋤過去確實產生很多後遺症，因此比較鼓勵使用冷藏調節，這次是比較例外。

新港農會供銷部主任陳銘仁表示，專業的菜農，當發現短期葉菜類價格不如預期，會自行翻耕，這次西螺周邊，確實有農民早發現後，自行耕鋤兩天，因為短期葉菜類多在田裡留兩天，就失去商品價值，這是農民自我的調節行為；但如果中央政府出錢耕鋤，不只有雲林，那嘉義、台南、高雄、屏東怎麼辦？農民那幾天早自我耕鋤調節的，又該怎麼算？

台灣農村經濟學會理事長楊明憲表示，理論上知道每個批發市場要休市，屆時會有多少農產品的量，該要如何分散到批發市場，承銷商也都知道，要怎麼知道買到貨，承銷商也會提早做安排，這半年前就應該通報，都應該要有事前的準備與統籌調度，只是這一次，機制都沒有充分發揮。

菜價農民農委會

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