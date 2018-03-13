人本：體罰是體制暴力 籲政府建立不適任教師資料庫

2018-03-13 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



「體罰的本質是體制暴力！」人本教育基金會今天召開記者會表示，教師在校園裡對兒童的施暴行為，是透過國家體制對兒童施暴，絕不只是他個人問題與責任。而學校、教育局、教育部等教育行政單位有絕對的責任，禁絕一切透過體制對兒童施加的暴力。建議政府建置涵蓋所有服務兒童工作的不適任資料庫，並將「建立並落實兒童申訴制度」及「訂立以學生為主體之權利法保障」納入未來施政與修法重點。 台灣戲曲學院日前傳出教師嚴重體罰學生，但校方僅記該名教師1大過處分，引發家長不滿。本報資料照片 分享 facebook

人本基金會指出，當教育體制未能依法處理、解聘體罰老師，甚而淡化暴力事實，這都預留了下一次暴力的空間。在這種狀況下，「體制不只是包庇、共犯，本身就是一種體制暴力。」

人本基金會指出，民國95年12月12日花蓮縣中城國小林姓教師以未交作業為由，以鋁棍毆打學生，造成學生嚴重瘀傷，林姓教師沒有被解聘。事發沒多久，教育基本法即公布修正，明白表明：「學生之學習權、受教育權、身體自主權及人格發展權,國家應予保障，並使學生不受任何體罰及霸凌行為，造成身心之侵害」。

至今11年過去，光去年就發生了國立台灣戲曲學校高職部老師用腳飛踢學生胸口5下、有國小老師用熱水壺燙學生的手、有學生被罰起立蹲下跳導致橫紋肌溶解症送醫住院等等非常嚴重體罰、傷害案件。

人本指出，3年前該會控訴的台南啟智學校3位教師嚴重體罰，老師把學生弄到手骨折、毆打學生胸口、甚至毆打幼童致眼眶瘀青，3位老師也只是被記過，仍然在校教書；而去年飛踢學生胸口的國立學校老師，也只是1支大過，沒有被解聘。

人本表示，該會處理校園體罰案件發現，不管老師的手段與傷害再怎麼嚴重，縱使家長向學校提出申訴、提出驗傷單、甚至經法院判決故意傷害罪成立，學校總是會說老師「只是情緒失控」、「是不小心」、「都是為學生好,只是手段不對」。教育局 或教育部都說自己「沒有包庇」，因為都是學校教評會或考績會決定的，彷彿只要程序完備，不論內容多離譜都可以接受。家長如果對校方處置不滿，也沒有管道可以繼續追究。

人本要求教育部應終結體制暴力，並根據兒童權利公約及結論性意見，呼籲教育部應即刻停止對兒童施暴行為的容忍放任，並修正體罰之不適任教師處理之程序漏洞，政府更應建置涵蓋所有服務兒童工作的不適任資料庫。另，人本建議教育部將「建立並落實兒童申訴制度」及「訂立以學生為主體之權利法保障」納入未來施政與修法重點，並將本意見轉予行政院行政院兒童及少年福利與權益推動小組。