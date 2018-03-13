官方走回耕鋤老路 陳保基：是對農業的凌遲與侮辱！

2018-03-13 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



年後蔬果產銷失衡引起軒然大波，日前行政院長賴清德到雲林，雲林啟動耕鋤，並要求農委會埋單；台灣自從民國100年以後，再也沒有由政府、官方啟動耕鋤，8年來第一次。

農業界人士表示，官方帶頭耕鋤以後，等於變相鼓勵種植，農民就會失去自我調控的能力，對農民來說，未來不管怎麼種，都是穩賺不賠，有賺自己收著，賠錢政府埋單、全民付費，走回耕鋤老路，無法直接解決失衡的產銷問題，這是對農業的凌遲與侮辱。

根據農委會公開的農業專訊，所謂「耕鋤」，是指將屆採收大宗蔬菜掩埋入土壤，充當有機肥，來減少蔬菜生產量，藉以平穩菜價；根據農委會農糧署的資料顯示，台灣從民國98年開始檢討耕鋤制度，民國100年以後，會利用各種促銷、團購、加工等方式調節，不再由官方主導耕鋤。

農委會前主委陳保基在民國101年上任，他回憶，當年因為氣候異常，某大宗作物單位面積產量暴增3成，即使這樣也沒耕鋤；他說，耕鋤本來就不對，農民已經播種、照顧，把已經可以收成的農作物毀掉，再以每公頃7萬5補償，拿全民稅金埋單，從民國100年至今，已經有8年沒做過耕鋤，因為這方是是對農業的凌遲與侮辱，對於農業生產是極度的不尊重，且沒有解決根本的問題。

台灣農村經濟學會理事長楊明憲表示，耕鋤要配合農民超種行為的改變，若沒改變，價格不好就賣給政府，這是「穩賺不賠」；這一次，整體的調節機制都沒有充分發揮，歷史會不斷重演。耕鋤，對農民來說是最有利，都不用任何改變調節，損失就會得到補償，但整體農業產銷發展、政府的資源運用，應該會有更好的方式。