原來台灣菸酒新竹營業所 在蔣勳眼中超美

2018-03-13 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



春光朗朗三月天，第18屆台灣應用材料文藝季浪漫登場，2018文藝季講座橫亙東西今昔時空，融匯美術、電影、音樂、戲劇、文學、建築，活動期間共有5位名家大師、15場公益講座，帶領大家一起探究世界文明精華。 台灣菸酒新竹營業所前身為台灣總督府專賣局新竹支局，建於1934（昭和9年）。記者張雅婷／攝影 分享 facebook

美學講座由蔣勳講述唐詩的宏觀意識，延伸至中世紀波希奇幻意象，以及藝術電影的生命靈動。王浩一與李乾朗將分別在慢城市講座中探訪傳統節氣背後的文雅詩性，以及1930年代昭和文化初期萌芽，百花爭放的藝術形式下的現代建築與風格家飾。音樂講座由邢子青引領，穿梭在西洋古典音樂、歌劇與文學經典之中；再由劉岠渭演繹莫札特歌劇《費加洛婚禮》。

李乾朗表示，1930年是對台灣影響很大、也讓民眾西化的年代，他舉例建築物不僅建築從高、尖、長，變成低、圓、短、椅子也從高腳凳子、太師椅等，變成沙發椅、竹籐椅，他從梳妝台的造型表示，那個年代也從平衡變成不對稱的造型，都是社會潮流、社會主義帶來的影響。

新竹保有自日據時代保留至今的新竹市府警察局、台灣菸酒新竹營業所等建築，蔣勳說，過去的到日本就對草綠色的磁磚印象深刻，沒想到回到台灣竟然也可以在台北市、新竹市看到一樣的草綠色磁磚，他說這無關政治，而是時代留下的建築之美。