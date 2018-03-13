親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

台菜摘星！60年老字號「金蓬萊」確定入列米其林

影／東京搶購潮牌商品被拒 陸客當眾抄折凳毆保全

原來台灣菸酒新竹營業所 在蔣勳眼中超美

2018-03-13 09:52聯合報 記者張雅婷╱即時報導

春光朗朗三月天，第18屆台灣應用材料文藝季浪漫登場，2018文藝季講座橫亙東西今昔時空，融匯美術、電影、音樂、戲劇、文學、建築，活動期間共有5位名家大師、15場公益講座，帶領大家一起探究世界文明精華。

台灣菸酒新竹營業所前身為台灣總督府專賣局新竹支局，建於1934（昭和9年）。記者...
台灣菸酒新竹營業所前身為台灣總督府專賣局新竹支局，建於1934（昭和9年）。記者張雅婷／攝影
分享

美學講座由蔣勳講述唐詩的宏觀意識，延伸至中世紀波希奇幻意象，以及藝術電影的生命靈動。王浩一與李乾朗將分別在慢城市講座中探訪傳統節氣背後的文雅詩性，以及1930年代昭和文化初期萌芽，百花爭放的藝術形式下的現代建築與風格家飾。音樂講座由邢子青引領，穿梭在西洋古典音樂、歌劇與文學經典之中；再由劉岠渭演繹莫札特歌劇《費加洛婚禮》。

李乾朗表示，1930年是對台灣影響很大、也讓民眾西化的年代，他舉例建築物不僅建築從高、尖、長，變成低、圓、短、椅子也從高腳凳子、太師椅等，變成沙發椅、竹籐椅，他從梳妝台的造型表示，那個年代也從平衡變成不對稱的造型，都是社會潮流、社會主義帶來的影響。

新竹保有自日據時代保留至今的新竹市府警察局、台灣菸酒新竹營業所等建築，蔣勳說，過去的到日本就對草綠色的磁磚印象深刻，沒想到回到台灣竟然也可以在台北市、新竹市看到一樣的草綠色磁磚，他說這無關政治，而是時代留下的建築之美。

文藝季音樂講座今年首度移師臺中國家歌劇院小劇場舉辦2場音樂講座，以公益售票形式支持藝文團體永續發展。主辦單位也加惠喜愛藝文的朋友，凡購票皆享有單場7折，連續2場5折優惠；憑2018年文藝季簡章或清華大學學生證即可以享有「蔣勳書畫美學：1983大度山聯展」購票8折優惠。文藝季公益講座均需網路報名，網址為台灣應用材料公益網站，報名及查詢相關資訊網址：http://www.appliedmaterials.com

新竹市府警察局前身為新竹警察署，建於1935年（昭和10年）。記者張雅婷／攝影
新竹市府警察局前身為新竹警察署，建於1935年（昭和10年）。記者張雅婷／攝影
分享
李乾朗（右）認為梳妝台的造型從左右平衡變成不對稱的造型，都是社會潮流、社會主義帶...
李乾朗（右）認為梳妝台的造型從左右平衡變成不對稱的造型，都是社會潮流、社會主義帶來的影響。記者張雅婷／攝影
分享
李乾朗觀察到1930年代，台灣社會開始西化。記者張雅婷／攝影記者張雅婷／攝影
李乾朗觀察到1930年代，台灣社會開始西化。記者張雅婷／攝影記者張雅婷／攝影
分享
第18屆台灣應用材料文藝季三月浪漫登場。記者張雅婷／攝影
第18屆台灣應用材料文藝季三月浪漫登場。記者張雅婷／攝影
分享
2018文藝季講座橫亙東西今昔時空，融匯美術、電影、音樂、戲劇、文學、建築，活動...
2018文藝季講座橫亙東西今昔時空，融匯美術、電影、音樂、戲劇、文學、建築，活動期間共有5位名家大師、15場公益講座。記者張雅婷／攝影
分享
蔣勳預告講座將談論東西方語言。記者張雅婷／攝影
蔣勳預告講座將談論東西方語言。記者張雅婷／攝影
分享

蔣勳電影

相關新聞

台灣醫界怪現象！ 醫院賺錢金雞母竟是美食街停車場

2018-03-13 11:11

搶票注意！台鐵清明連假車票 3月20日起開訂

2018-03-13 10:44

醫院賺錢冠軍！林口長庚105年財報43.58億元

2018-03-13 10:40

2018國人飲食指南出爐 洗白全脂奶、蛋黃刻板印象

2018-03-13 11:28

打到牛頓的蘋果樹是真的？武陵農場有5株 口感偏酸

2018-03-13 11:10

台鐵訂票同時選位年底可望上線 108年車票可自印

2018-03-13 11:06

不再強調牛奶喝低脂或脫脂 營養師：正常喝就好

2018-03-13 11:03

國泰航推官網獨享心動價 台北－東京線僅6,499元

2018-03-13 10:32

產銷調節事先沒做好 卻要全民埋單？

2018-03-13 10:29

官方走回耕鋤老路 陳保基：是對農業的凌遲與侮辱！

2018-03-13 10:25

頭頸部癌症化療後口乾嘴破 快找中醫協助

2018-03-13 09:58

出門戴口罩！中南部風速偏弱 多測站空氣品質不佳

2018-03-13 09:35

舉發店家逃漏稅拿獎金 要有「單據」為證才行

2018-03-13 09:03

今高溫上看30度 彭啟明：周五六降雨機率增

2018-03-13 08:41

好天氣到周四 吳德榮：周五變天鋒面南下

2018-03-13 07:01

明年起發票可網路APP兌獎 提供24小時服務

2018-03-13 06:03

外出注意！ 北部地區空品恐轉糟

2018-03-13 04:59

日夜溫差大高溫29度 周四鋒面接近又下雨

2018-03-13 04:55

撰寫白老猴的悲歌 外省二代筆下訴辛酸獲小說首獎

2018-03-13 04:10

爆冷…兒少教育帳戶 不到三千戶

2018-03-13 00:51

台鐵頻傳出包 擬減班全面檢修

2018-03-13 00:35

阿里山森鐵 賀陳旦：這條鐵路一定要救

2018-03-13 00:30

月票1280元 雙北捷運、公車搭到飽

2018-03-13 00:24

健康你我他／女兒的元氣早餐盒

2018-03-13 00:14

自我管理13招 遠離失智風險

2018-03-13 00:14

控制青光眼 注意生活3步驟

2018-03-13 00:11

中國祭出惠台31項措施 文化部籲降低審批回歸創作自由

2018-03-12 22:39

獨╱專家喊扯 森鐵員工爆料阿里山小火車用焊補輪

2018-03-12 22:37

中風偏癱 復健半年擺脫鼻胃管

2018-03-12 22:33

去日本總店嚐鮮 謝金河點出一蘭拉麵成功策略

2018-03-12 22:30

台灣動畫「幸福路上」 摘下東京動畫大獎

2018-03-12 22:29

好天氣剩2天！周四鋒面到 全台有雨

2018-03-12 21:15

採購遲未驗收 專家：阿里山森鐵出軌「人為疏失因素大」

2018-03-12 20:53

2+6＝？ 健保署小編這麼說…

2018-03-12 20:52

長輩有疾不肯去醫院 名醫教你妙招

2018-03-12 19:12

兒少教育發展帳戶 使用者不到3千人

2018-03-12 18:58

家扶基金會調查 受助童多才能但獲培養卻少又少

2018-03-12 18:31

影／台灣小提琴家曾宇謙 六月攜手RNO在台演出

2018-03-12 18:15

肺功能僅剩18％ 血癌少女繪畫助癌友

2018-03-12 17:45
看更多

熱門文章

好天氣剩2天！周四鋒面到 全台有雨

2018-03-12 21:15

小資注意！雙北捷運公車1280元月票 明即可設定

2018-03-12 15:26

鼻子過敏有救了！ 醫師出招讓妙齡女告別流鼻水

2018-03-12 14:46

超商餐飲再進化 全家吃得到韓式現炸炸雞

2018-03-12 12:27

台北米其林指南誰摘星？ 外界預測14家餐廳呼聲最高

2018-03-12 11:08

孫芸芸變名模 紐約街頭上演換衣秀

2018-03-12 12:42

去日本總店嚐鮮 謝金河點出一蘭拉麵成功策略

2018-03-12 22:30

台東周日「多雲有雪」？ 氣象局網站出現驚人預報

2018-03-12 16:55

影／雙北30日交通票1280元 民眾多呼划算

2018-03-12 11:52

bb.q CHICKEN台灣吃得到！全家店中店原汁原味開賣

2018-03-12 17:23

1280元暢搭捷運公車 雙北市庫一年須貼9.4億

2018-03-12 14:04

禁用塑膠吸管？ 他們都怕卡「管」

2018-03-12 14:29

雙北推定期票 每日42元暢搭捷運、公車

2018-03-12 11:33

國旅市場萎縮？ 交通部：高跟鞋、透明步道等不再蓋

2018-03-12 12:51

明年起發票可網路APP兌獎 提供24小時服務

2018-03-13 06:03

獨╱專家喊扯 森鐵員工爆料阿里山小火車用焊補輪

2018-03-12 22:37

知名名牌保養品廣告誇大不實 你買過嗎？

2018-03-12 13:02

好天氣到周四 吳德榮：周五變天鋒面南下

2018-03-13 07:01

米其林必比登激推台北美食 網友精選10家推薦先吃

2018-03-12 16:36

TOYOTA VIOS 小車霸王再進化

2018-03-12 22:10

森鐵爭議不斷！ 賀陳旦承諾「一定要救」

2018-03-12 11:40

超商店員也要會炸炸雞？ 全家：專人專炸

2018-03-12 12:27

長輩有疾不肯去醫院 名醫教你妙招

2018-03-12 19:12

自我管理13招 遠離失智風險

2018-03-13 00:14

交通定期票提高搭乘率？ 學者認效果不大

2018-03-12 14:16

當紅手搖飲進駐超商 24小時都喝得到

2018-03-12 20:27

毛豬太肥了 交易均價跌破每公斤70元

2018-03-12 14:09

日夜溫差大高溫29度 周四鋒面接近又下雨

2018-03-13 04:55

今日星座運勢／獅子 主動關懷他人 人氣運勢加分

2018-03-13 00:00

撰寫白老猴的悲歌 外省二代筆下訴辛酸獲小說首獎

2018-03-13 04:10

採草莓不必跑遠 北市內湖草莓季17日登場

2018-03-12 11:47

1280元雙北交通定期票 前交通局長：愈遠愈划算

2018-03-12 15:52

搶攻女性市場 米其林推薦「生火腿起司拉麵」登台

2018-03-12 17:24

平價也能有高質感 UNIQLO設計師系列新品開賣

2018-03-12 12:34

採購遲未驗收 專家：阿里山森鐵出軌「人為疏失因素大」

2018-03-12 20:53

中國祭出惠台31項措施 文化部籲降低審批回歸創作自由

2018-03-12 22:39

國內法定傳染病中死亡數最多！ 自我檢測結核病

2018-03-12 11:50

月票1280元 雙北捷運、公車搭到飽

2018-03-13 00:24

台灣動畫「幸福路上」 摘下東京動畫大獎

2018-03-12 22:29

今高溫上看30度 彭啟明：周五六降雨機率增

2018-03-13 08:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top