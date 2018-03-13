舉發店家逃漏稅拿獎金 要有「單據」為證才行

2018-03-13 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄國稅局表示，很多熱心民眾發現店家沒開統一發票，會向國稅局檢舉，尤其農曆春節期間，檢舉多1、2成，但多半沒有提出具體證據，難以進一步裁罰，呼籲民眾除了說明清楚，最好還要有單據為證才有用。

高雄國稅局表示，很多熱心民眾發現店家沒開統一發票，會向國稅局檢舉，但多半沒有提出具體證據。圖／報系資料照片 分享 facebook

高雄國稅局表示，農曆春節期間，民眾發現不少商家買氣旺，卻沒有開立統一發票，懷疑有逃漏營業稅，而向國稅局檢舉；但是往往因為對檢舉違章漏稅事實，提出的證據不夠具體明確，讓稽徵機關無法進一步追查。

高雄國稅局說，民眾檢舉前，可以先至財政部稅務入口網，查詢店家是否已經辦理稅籍登記，是否應該使用統一發票，初步判斷後，再向所在地稽徵機關舉發。

要舉發時，記得除了要提供檢舉人的姓名、住址外，依據「各級稽徵機關處理違章漏稅及檢舉案件作業要點」規定，須明確提供「人、事、時、地、物」5大項。

1、人：被檢舉人的姓名、地址。(如係公司或商號，其名稱、負責人姓名、營業地址等)

2、事：所檢舉違章漏稅的事實。(如購買商品的名稱、金額、交易方式等)

3、時：年度、日期、時間。

4、地：發生或消費地點。

5、物：可供偵查的具體事證。(如訂購單、收據、物流單據、付款證明等交易資料)

高雄國稅局說，民眾最常見是沒有提供具體事證，就算依照「人、事、時、地」前往稽查，發現確有漏開發票行為，國稅局可據稽查結果向店家開罰，但這並無法證明檢舉人當次消費有漏開發票，恐影響檢舉人的檢舉獎金核發。