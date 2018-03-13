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今高溫上看30度 彭啟明：周五六降雨機率增

2018-03-13 08:41聯合報 記者楊德宜╱即時報導

今天持續回溫舒適的好天氣，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，預計中午高溫可以到27-30度，甚至有點炎熱的感覺，都可以穿短袖了，但對比早晚溫差還是有點涼意，還是有長袖較為合適。預計明後天都是如此，通常在春雨綿綿的情境下，這是很難得的。

周四、周五受鋒面接近及通過影響，降雨機率提高。記者陳正興／攝影
周四、周五受鋒面接近及通過影響，降雨機率提高。記者陳正興／攝影
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他說，接下來的轉換會在周四晚上，有一波較為鬆散的鋒面雲系將會逐漸接近，主要影響會是在周五、周六這兩天，台灣附近的水氣會稍微增多一些，偶有局部的陣雨，但可能不會太全面性，雨勢也不夠大。周日、下周一會緩和轉晴，下一波會在下周二開始，另外一波較有結構的鋒面會接近，這波水氣多變化也大，可能影響2-3天，春天的鋒面不確定也較高，周末再觀察。

這幾天台灣西半部天氣穩定，他說，很不利於大氣擴散，又加上本地的排放，空氣品質明顯變差，這時候很晴朗，又會加上大氣光化學反應，原有的汙染物，又加上中午前後的臭氧發生，此時又會發展衍生的細懸浮微粒，空氣品質明顯變差很多，提醒敏感性的朋友，午後要減少外出，如果身體有些小反應，務必要進入室內，避免直接地暴露。要改變這情境，恐怕就要等天氣轉換了。

他說，這波的汙染，不是霧，而是霾，霧是水氣，例如雲海的變化，霾是汙染，如果從山上看都市，就可以看到這些的差異，如果住在都會，可能都看不出來，只是覺得能見度不佳，但還是可以搭配衛星雲圖，或是相對溼度，可以簡單的分辨哪種是天然大氣，水氣較多的霧，或是較為乾燥的霾，很不相同。另外有時工廠煙囪排出的煙，多數是水蒸氣，並非直接的汙染，也是類似的情境。

中央氣象局說，今天各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨，西半部日夜溫差大。明天天氣仍相對穩定，各地大多為晴到多雲，東半部地區有零星短暫雨；在東南風到偏南風環境下，氣溫持續上升，白天都相當舒適溫暖，不過日夜溫差仍大，各地高溫在26、27度以上，西半部更可以來到30度上下，不過清晨還是偏涼、冷，中部以北仍有機會出現14、15度的低溫

周四、周五受鋒面接近及通過影響，降雨機率提高，西半部及東北部地區轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，花東也有局部短暫陣雨，各地都有局部較大雨勢發生的機率；溫度方面，周四仍在鋒前暖空氣勢力範圍內，氣溫有機會再高一些，周五隨著東北季風增強及降雨影響，高溫將會下降，其中以北台灣降幅較明顯，有轉涼的感覺，至於低溫的變化則不大。

周六各地降雨趨緩，剩下東北部地區及北部山區仍有短暫雨，東部及東南部地區的降雨也較局部，其他地區則為多雲到晴的天氣；東北季風影響下，北台灣略有涼意，其他地方較不受影響。

周日、下周一東北季風減弱，北台灣氣溫回升；水氣再減少，各地大多為多雲到晴，東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨。

周三至周五及周日、下周一西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意路況，搭機搭船的民眾請留意航班資訊。

20日至22日另一鋒面及東北季風有機會再度影響，降雨機率增加；時序進入春季，天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，請隨時留意最新氣象資訊。

高溫低溫天氣動態

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