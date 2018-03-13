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好天氣到周四 吳德榮：周五變天鋒面南下

2018-03-13 07:01聯合報 記者楊德宜╱即時報導

民眾出門曬太陽，享受晴朗好天氣。記者林伯東／攝影
民眾出門曬太陽，享受晴朗好天氣。記者林伯東／攝影
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，昨天紫外線觀測值達過量級，玉山甚至於為危險級，儘管春分尚未到，陽光仍直射赤道之南；但因天氣晴朗，斜照的陽光自10日至12日連續3天皆帶來過量級的紫外線；今天天氣條件類似，中午前後戶外活動應該要注意防曬。

他表示，今天至周四天氣持續回暖，氣溫逐日緩升，白天溫暖舒適、早晚偏涼，日夜溫差大。今天北台灣高溫約在28度，中南部亦可升至27至28度，東半部高溫約在26至27度之間。明天、周四西半部高溫會逐漸升至30度左右，而又開始有熱的感覺。明日起海峽對岸低層水氣逐漸增多，金、馬易受平流霧影響；周四、周五清晨西南部輻射霧形成的機率也會提高，皆應注意。周四大氣漸趨不穩定，午後山區有局部對流發展的機率。

他說，周五鋒面移動快速，通過台灣時，雲層結構還在發展，尚未形成完整的鋒面雲帶，故影響範圍雖大、但較零散；北台灣雲量增多、有局部短暫陣雨，亦給其他地區帶來局部短暫陣雨的機率；周六東北季風影響，迎風面北海岸、東半部有局部短暫雨；冷空氣雖不強，但周五、六北台灣仍會轉涼；其他地區受到的影響相對較小。周日、下周一天氣好轉、氣溫回升。下周二另一鋒面影響，又進入春天的變化節奏。

中央氣象局說，今天各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨，西半部日夜溫差大。明天天氣仍相對穩定，各地大多為晴到多雲，東半部地區有零星短暫雨；在東南風到偏南風環境下，氣溫持續上升，白天都相當舒適溫暖，不過日夜溫差仍大，各地高溫在26、27度以上，西半部更可以來到30度上下，不過清晨還是偏涼、冷，中部以北仍有機會出現14、15度的低溫。

周四、周五受鋒面接近及通過影響，降雨機率提高，西半部及東北部地區轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，花東也有局部短暫陣雨，各地都有局部較大雨勢發生的機率；溫度方面，周四仍在鋒前暖空氣勢力範圍內，氣溫有機會再高一些，周五隨著東北季風增強及降雨影響，高溫將會下降，其中以北台灣降幅較明顯，有轉涼的感覺，至於低溫的變化則不大。

周六各地降雨趨緩，剩下東北部地區及北部山區仍有短暫雨，東部及東南部地區的降雨也較局部，其他地區則為多雲到晴的天氣；東北季風影響下，北台灣略有涼意，其他地方較不受影響。

周日、下周一東北季風減弱，北台灣氣溫回升；水氣再減少，各地大多為多雲到晴，東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨。

周三至周五及周日、下周一西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意路況，搭機搭船的民眾請留意航班資訊。

20日至22日另一鋒面及東北季風有機會再度影響，降雨機率增加；時序進入春季，天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，請隨時留意最新氣象資訊。

今天白天各地天氣。圖／翻攝自氣象局網站
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