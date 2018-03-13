日夜溫差大高溫29度 周四鋒面接近又下雨

2018-03-13 04:55 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局表示，今天各地大多還是晴到多雲的天氣，只有東半部地區有零星短暫雨；溫度方面，持續在東南風吹拂下，白天依舊舒適溫暖，各地高溫普遍在25、26度以上，大台北及南部則可以來到28、29度，不過提醒大家，清晨各地還是偏涼到偏冷，特別是中部以北低溫仍只有13、14度，其他地方則約16到18度，日夜溫差大，請適時調整衣著。

氣象局表示，明天今天天氣仍相對穩定，各地大多為晴到多雲，東半部地區有零星短暫雨；在東南風到偏南風環境下，氣溫持續上升，白天都相當舒適溫暖，不過日夜溫差仍大，各地高溫在26、27度以上，西半部更可以來到30度上下，不過清晨還是偏涼、冷，中部以北仍有機會出現14、15度的低溫。

氣象局表示，周四、周五受鋒面接近及通過影響，降雨機率提高，西半部及東北部地區轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，花東也有局部短暫陣雨，各地都有局部較大雨勢發生的機率，請多留意；溫度方面，週四仍在鋒前暖空氣勢力範圍內，氣溫有機會再高一些，周五隨著東北季風增強及降雨影響，高溫將會下降，其中以北臺灣降幅較明顯，有轉涼的感覺，至於低溫的變化則不大。