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撰寫白老猴的悲歌 外省二代筆下訴辛酸獲小說首獎

2018-03-13 04:10聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

今年54歲的真理大學台灣文學系學生王倩慧，因著對教育與學習的熱忱，相隔30年，她重返校園，投入陌生的台灣文學領域。她透過對市井小民的觀察，將生活題材及故事轉化成文字，用閩、客語寫成詩詞及小說，故事平實簡潔，文字真摯動人，獲頒106年教育部閩客語文學獎5項大獎。她表示，透過藉由撰寫當代作品，希望讓更多人認識歷史，並使珍貴的閩客語永恆流傳。

為推廣多語並存的文化，教育部辦理「106年教育部閩客語文學獎」徵文比賽活動，至今邁入第6屆，今年共選出53件優秀作品公開表揚。其中學生組的王倩慧，以《抾黑金的阿財》、《歲月對山窿肚行等來》獲得閩、客語現代詩獎，以《菜市仔》、《和挼个山》獲得閩、客語散文獎，又以《白老猴的悲歌》獲得閩南語短篇小說第一名，共有5篇作品得獎，可說是本屆最大贏家。

王倩慧目前就讀真理大學台灣文學系四年級，30年前她曾讀實踐家專會統科，不過未畢業，之後她長達16年在安親班教學生，某次她接觸一名特殊生，無論用音樂或美術都無法引起他的興趣，換成文字創作後，發現有很大的變化，幫這名學生建立起自信心。從此王倩慧立志要用文字感動更多人，同時也順便充實自己，之後她便進入台文系進修。

相隔30年重返校園，還得到大獎，她笑說「終於能給自己一個交代」，她表示，投稿前就給自己設下目標，希望在畢業前能得到好成績，未來希望能帶領家庭主婦族群，透過文字找到情緒抒發，生活中不再只是充斥柴米油鹽醬醋茶。王倩慧說，寫作文對一般人來說好入手，既簡單又省錢，是很好的培養才藝方式。

談起得獎作品，王倩慧說，《抾黑金的阿財》描述的是她家鄰居，十多年兩人都沒講過話，那名鄰居過得很清苦，長年靠撿黑金（指破銅爛鐵），骨瘦嶙峋，到後來變成有錢人，但當他有錢時，家人都不理他，當某天突然沒看到他時，猜想他可能離開人世，油然生起一股莫名的懷念。

《歲月對山窿肚行等來》則是她在走訪客家庄時，看見的周遭人文社會風景；《菜市仔》則描寫許多攤商穿著奇裝異服，重現市井小民的「台味」生活；《和挼个山》指的是和諧的山，某次她的朋友在山上買一塊地，發現山上與山上宛如兩個世界，山下極盡族群、生態環境鬥爭，利益分野很清楚，而山上的萬物和平共存，與之形成強烈對比。

至於《白老猴的悲歌》描寫的是眷村的故事，其中一個主角小慧就是她自己，另一名原住民小朋友是虛構的，取材自一名常被排擠的阿姨，而她又恰好不愛說話，兩人一拍即合。而白老猴指的是一名可憐的老頭子，因為想家想到瘋了，行為開始變得怪異，卻也因此被周邊的小孩取綽號恥笑。透過這個故事，她希望傳遞族群之間的情感，以及讓人看見外省老兵孤獨的淒涼。

王倩慧的母親是客家人，父親是外省人，不過她從小都講閩南語，對客語認識不多，三年前她才開始靠查字典、問朋友逐步累積客語實力。她表示，起初進到此領域心理有個補償作用，早期外省人被教育看不起閩南文化，但後來她發現，許多文化都值得被保存，過程中也發現原來有這麼多人正在為母語努力，希望透過文學作品讓母語不要凋零。

其他包括社會組的王興寶以閩南語現代詩《上一條看袂到日出的船》與客家語現代詩《日出南庄》雙雙獲得第一名。學生組的張捷明以客家語現代詩《攣》、散文《尋聲》以及短篇小說《李仔溪崁个塘虱》分獲3個獎項。閩南語短篇小說蔡錦德以《夜婆車》榮獲教師組首獎。社會組的許烱輝則以《樓頂樓跤》榮獲閩南語散文第一名。得獎名單公布於教育部網站（http://www.edu.tw/）。

真理大學台灣文學系學生王倩慧，透過摸索自學客語，獲頒106年教育部閩客語文學獎5...
真理大學台灣文學系學生王倩慧，透過摸索自學客語，獲頒106年教育部閩客語文學獎5項大獎。記者吳佩旻／攝影
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