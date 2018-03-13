台鐵頻傳出包 擬減班全面檢修

交通部長賀陳旦昨天到立法院交通委員會列席報告業務概況。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

台鐵近來出軌或電車線斷落等事故不斷，今年不到三個月已有逾百件相關行車問題，凸顯人力和技術斷層問題已逐漸浮現。交通部長賀陳旦昨天表示，集電弓、轉轍器檢修成為關鍵，除將召回車輛全面檢修，也將評估調整部分早班車或夜班車時刻，爭取更多檢查與維修時間。

立委李昆澤昨在立法院交通委員會質詢說，台鐵每天搭乘人次達六十三點七萬、尖峰超過八十萬，但人員訓練不足、設備與車輛老舊，去年重大事故就有四十六件、行車異常四四三件；今年至今就有十六件行車事故、八十七件行車異常，顯示台鐵安全系統出問題，已進入「交通安全黑暗期」，若再有重大事故，「台鐵高層需有人下台。」。

賀陳旦答詢說，台鐵將先針對風險高的集電弓、轉轍器等檢修，並邀退休人員協助人員訓練，用經驗彌補器械不足，部分早、晚班車也將調整，爭取更多檢查與維修時間、提高安全。台鐵局長鹿潔身在立院對社會大眾表達歉意，指目前僅利用凌晨零至五點保養維修，部分早晚班車會跨過這個時間，部分路段問題較嚴重、需要長時間保養，將評估某幾天縮短營運時間、拉長維修時間。

由於不少民眾利用早晚班車通勤，調整班次恐對旅客有所影響。賀陳旦說，相信民眾可以體諒，這是為了保障安全所做的調整；鹿潔身說，不會為維持營運而勉強行駛。

鹿潔身說，目前已要求機務、電務單位，三月廿日前將集電弓全面召回檢查、電車線把線夾打開檢查，完成後再檢討是否拉長維修時間，預計三月底有結果。