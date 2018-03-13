親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

爆冷…兒少教育帳戶 不到三千戶

2018-03-13 00:51聯合報 記者鄧桂芬／台北報導

衛福部長陳時中認為兒少教育與發展帳戶成效不彰，主因是低收入戶儲蓄能力不足。 記者...
衛福部長陳時中認為兒少教育與發展帳戶成效不彰，主因是低收入戶儲蓄能力不足。 記者黃義書／攝影
分享

衛福部去年六月開辦「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，原先預估每年一萬人開戶，至今開戶者卻不到三千戶。衛福部昨天表示，弱勢家庭儲蓄能力不足，未來會多協助他們申請「以工代賑」或「實物銀行」，增加收入，提升參與意願。

推動兒少教育發展帳戶是為了替弱勢兒童及青少年存第一桶金，在一○五年元旦之後出生者，符合低收、中低收入戶資格，或被長期安置二年以上者，即可開戶，依開戶人存款，政府每年相對提撥同額存入，長達十八年。衛福部統計，帳戶開辦至今，申請開戶三千二百卅二人，完成開戶二千九百五十七人。

立法院社環委員會昨天進行兒少未來教育與發展帳戶條例草案審查，立委王育敏批評開戶率低，和原估算每年一萬戶有出入，立委陳宜民則質疑衛福部對扶助人數估算不精確。衛福部長陳時中解釋，因弱勢家庭儲蓄能力不足所致。

衛福部社會救助及社工司副司長江國仁表示，根據一○二年低收及中低收入戶生活狀況調查，家庭收入大於支出的家戶，占百分之廿八，其餘不是收支打平，就是收入遠低於支出，若結餘少導致儲蓄力不足，也不能勉強開戶。

江國仁說，目前擬請地方政府釋放以工代賑機會，協助弱勢家庭增加收入，或連結實物銀行等急難救助，提供生活所需的用品或食品，減少家庭金錢負擔，多留一點能力儲蓄；另也進行理財教育，指導量入為出的概念。

江國仁表示，兒少帳戶每月儲蓄有三方案，可選每月繳五百元、一千元及一千二百五十元，每半年結算一次。若這個月無多餘的錢儲蓄，可累積下次再存，最晚需在每年十一月廿日前補足全年額度，不建議推延，以免負擔更大。

江國仁說，逾六個月都沒款項進帳，社工就會介入了解。對於扶助人數被批估算不精，他解釋，是以每年廿萬名新生兒為計算，約百分之五出生於弱勢家庭，且家庭可能「家道中落」，也需要考量在內。

衛福部弱勢家庭社工

相關新聞

月票1280元 雙北捷運、公車搭到飽

2018-03-13 00:24

日夜溫差大高溫29度 周四鋒面接近又下雨

2018-03-13 04:55

阿里山森鐵 賀陳旦：這條鐵路一定要救

2018-03-13 00:30

台鐵頻傳出包 擬減班全面檢修

2018-03-13 00:35

外出注意！ 北部地區空品恐轉糟

2018-03-13 04:59

撰寫白老猴的悲歌 外省二代筆下訴辛酸獲小說首獎

2018-03-13 04:10

健康你我他／女兒的元氣早餐盒

2018-03-13 00:14

自我管理13招 遠離失智風險

2018-03-13 00:14

控制青光眼 注意生活3步驟

2018-03-13 00:11

中國祭出惠台31項措施 文化部籲降低審批回歸創作自由

2018-03-12 22:39

獨╱專家喊扯 森鐵員工爆料阿里山小火車用焊補輪

2018-03-12 22:37

中風偏癱 復健半年擺脫鼻胃管

2018-03-12 22:33

去日本總店嚐鮮 謝金河點出一蘭拉麵成功策略

2018-03-12 22:30

台灣動畫「幸福路上」 摘下東京動畫大獎

2018-03-12 22:29

好天氣剩2天！周四鋒面到 全台有雨

2018-03-12 21:15

採購遲未驗收 專家：森鐵出軌「人為疏失因素大」

2018-03-12 20:53

2+6＝？ 健保署小編這麼說…

2018-03-12 20:52

長輩有疾不肯去醫院 名醫教你妙招

2018-03-12 19:12

兒少教育發展帳戶 使用者不到3千人

2018-03-12 18:58

家扶基金會調查 受助童多才能但獲培養卻少又少

2018-03-12 18:31

影／台灣小提琴家曾宇謙 六月攜手RNO在台演出

2018-03-12 18:15

肺功能僅剩18％ 血癌少女繪畫助癌友

2018-03-12 17:45

屏東竹田2肉鴨場染禽流感 今撲殺近萬隻

2018-03-12 17:27

台東周日「多雲有雪」？ 氣象局網站出現驚人預報

2018-03-12 16:55

1280元雙北交通定期票 前交通局長：愈遠愈划算

2018-03-12 15:52

小資注意！雙北捷運公車1280元月票 明即可設定

2018-03-12 15:26

鼻子過敏有救了！ 醫師出招讓妙齡女告別流鼻水

2018-03-12 14:46

立委：台鐵再出大事 高層要有人下台

2018-03-12 14:31

Google都幫推 交長：森鐵一定要救

2018-03-12 14:29

禁用塑膠吸管？ 他們都怕卡「管」

2018-03-12 14:29

交通定期票提高搭乘率？ 學者認效果不大

2018-03-12 14:16

優點多！鈦合金做臉 術後幾乎無疤痕

2018-03-12 14:13

毛豬太肥了 交易均價跌破每公斤70元

2018-03-12 14:09

老婦食道裂孔橫膈疝氣 吃兩個便當險喪命

2018-03-12 14:09

1280元暢搭捷運公車 雙北市庫一年須貼9.4億

2018-03-12 14:04

台鐵事故頻繁 擬調整部分早晚列車增檢修

2018-03-12 13:39

蘇花改大客車「行不行」？ 立委提案5月開放

2018-03-12 13:32

知名名牌保養品廣告誇大不實 你買過嗎？

2018-03-12 13:02

民生物資漲但CPI沒反映 主計長：整體物價平穩

2018-03-12 13:02
看更多

熱門文章

雙北吃到飽月票出爐！ 1280元暢搭捷運、公車

2018-03-12 11:02

你出國帶這個做啥？被海關沒入 最冤是這項

2018-03-12 10:00

他畢業後不想去大陸工作 女友罵沒上進心吵到分手

2018-03-12 09:42

唐綺陽星座運勢週報：金牛 工作積極讓人驚艷 處女 財運佳

2018-03-12 07:34

第一名果然是它！ 十大消失會讓人類崩潰的東西

2018-03-12 08:40

天空為限周塔羅(下)／天秤座 工作喜悅、豐收的時刻

2018-03-12 09:02

好天氣剩2天！周四鋒面到 全台有雨

2018-03-12 21:15

「換妳多付1塊」 男友超嚴格AA制讓她狠斷5年情

2018-03-12 11:29

鼻子過敏有救了！ 醫師出招讓妙齡女告別流鼻水

2018-03-12 14:46

超商餐飲再進化 全家吃得到韓式現炸炸雞

2018-03-12 12:27

小資注意！雙北捷運公車1280元月票 明即可設定

2018-03-12 15:26

孫芸芸變名模 紐約街頭上演換衣秀

2018-03-12 12:42

台東周日「多雲有雪」？ 氣象局網站出現驚人預報

2018-03-12 16:55

1280元暢搭捷運公車 雙北市庫一年須貼9.4億

2018-03-12 14:04

去日本總店嚐鮮 謝金河點出一蘭拉麵成功策略

2018-03-12 22:30

影／雙北30日交通票1280元 民眾多呼划算

2018-03-12 11:52

3大飯店Buffet推新菜 米其林、直送海鮮吃到飽

2018-03-11 16:00

禁用塑膠吸管？ 他們都怕卡「管」

2018-03-12 14:29

無印良品逾百項商品 今起降價5％~30％

2018-03-12 11:27

雙北推定期票 每日42元暢搭捷運、公車

2018-03-12 11:33

台北米其林指南誰摘星？ 外界預測14家餐廳呼聲最高

2018-03-12 11:08

天空為限周塔羅(上)／獅子座 桃花開滿樹的一週

2018-03-12 08:51

bb.q CHICKEN台灣吃得到！全家店中店原汁原味開賣

2018-03-12 17:23

家人關係／何謂幸福

2018-03-12 06:00

女性臉譜／大姊

2018-03-12 06:00

親子教養／最後一名的媽媽

2018-03-12 06:00

吳德榮：周四起短暫雨 周六北台灣轉涼

2018-03-12 07:33

知名名牌保養品廣告誇大不實 你買過嗎？

2018-03-12 13:02

米其林必比登激推台北美食 網友精選10家推薦先吃

2018-03-12 16:36

國旅市場萎縮？ 交通部：高跟鞋、透明步道等不再蓋

2018-03-12 12:51

獨╱專家喊扯 森鐵員工爆料阿里山小火車用焊補輪

2018-03-12 22:37

立委：台鐵再有重大事故 高層須有人下台

2018-03-12 10:35

超商店員也要會炸炸雞？ 全家：專人專炸

2018-03-12 12:27

長輩有疾不肯去醫院 名醫教你妙招

2018-03-12 19:12

森鐵爭議不斷！ 賀陳旦承諾「一定要救」

2018-03-12 11:40

交通定期票提高搭乘率？ 學者認效果不大

2018-03-12 14:16

立委質疑「跳電機場」 賀陳旦：未承諾桃機永不跳電

2018-03-12 10:54

1280元雙北交通定期票 前交通局長：愈遠愈划算

2018-03-12 15:52

TOYOTA VIOS 小車霸王再進化

2018-03-12 22:10

1280元大眾運輸吃到飽 雙北定期月票明開賣

2018-03-12 11:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top