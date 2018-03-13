爆冷…兒少教育帳戶 不到三千戶

2018-03-13 00:51 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



衛福部長陳時中認為兒少教育與發展帳戶成效不彰，主因是低收入戶儲蓄能力不足。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

衛福部去年六月開辦「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，原先預估每年一萬人開戶，至今開戶者卻不到三千戶。衛福部昨天表示，弱勢家庭儲蓄能力不足，未來會多協助他們申請「以工代賑」或「實物銀行」，增加收入，提升參與意願。

推動兒少教育發展帳戶是為了替弱勢兒童及青少年存第一桶金，在一○五年元旦之後出生者，符合低收、中低收入戶資格，或被長期安置二年以上者，即可開戶，依開戶人存款，政府每年相對提撥同額存入，長達十八年。衛福部統計，帳戶開辦至今，申請開戶三千二百卅二人，完成開戶二千九百五十七人。

立法院社環委員會昨天進行兒少未來教育與發展帳戶條例草案審查，立委王育敏批評開戶率低，和原估算每年一萬戶有出入，立委陳宜民則質疑衛福部對扶助人數估算不精確。衛福部長陳時中解釋，因弱勢家庭儲蓄能力不足所致。

衛福部社會救助及社工司副司長江國仁表示，根據一○二年低收及中低收入戶生活狀況調查，家庭收入大於支出的家戶，占百分之廿八，其餘不是收支打平，就是收入遠低於支出，若結餘少導致儲蓄力不足，也不能勉強開戶。

江國仁說，目前擬請地方政府釋放以工代賑機會，協助弱勢家庭增加收入，或連結實物銀行等急難救助，提供生活所需的用品或食品，減少家庭金錢負擔，多留一點能力儲蓄；另也進行理財教育，指導量入為出的概念。

江國仁表示，兒少帳戶每月儲蓄有三方案，可選每月繳五百元、一千元及一千二百五十元，每半年結算一次。若這個月無多餘的錢儲蓄，可累積下次再存，最晚需在每年十一月廿日前補足全年額度，不建議推延，以免負擔更大。

江國仁說，逾六個月都沒款項進帳，社工就會介入了解。對於扶助人數被批估算不精，他解釋，是以每年廿萬名新生兒為計算，約百分之五出生於弱勢家庭，且家庭可能「家道中落」，也需要考量在內。