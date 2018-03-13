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阿里山森鐵 賀陳旦：這條鐵路一定要救

2018-03-13 00:30聯合報 記者侯俐安雷光涵／台北報導

阿里山森鐵本線將繼續停駛三個月。 圖／聯合報資料照片
阿里山森鐵本線將繼續停駛三個月。 圖／聯合報資料照片
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阿里山森林鐵路今年七月營運權將從台鐵局移轉林務局，交接前，卻在短短卅九天內創下四次出軌紀錄，台鐵日前檢修發現部分路段泥化嚴重、枕木腐蝕，宣布停駛三個月。交通部長賀陳旦昨在立院指「這條鐵路一定要救」，但專家指出軌主因來自採購案及人為疏失。

台鐵局長鹿潔身昨說，專家評估後認為森鐵本線有十四處泥化問題，平交道枕木腐爛、彎道坡高不足，車輛降速行駛也仍有風險，決定再停駛三個月。

不過，專家現勘認為枕木腐朽、彎道坡度並非主因。尤其今年第一次事故原因為新車試車，台鐵前年採購十輛車廂，開了「自導式轉向架」特殊規格，原計去年底全數完成驗收、今年投入營運，但一月十八日將新車與現有車廂混合編組試車，結果第三車的新車過度搖晃，導致列車出軌。

此外，一月廿三日出軌雖為枕木腐朽，致編號ＳＰＣ四十九車輛出軌，但二月十四日再次出軌，又是ＳＰＣ四十九。台鐵森鐵處說，該輛車齡廿年已是老車，兩次事故後已沒再營運，並正在檢修、盼能找出原因。

專家還點出，出軌四次都在竹崎監工區，監工單位人為疏失因素大，尤其道班、巡軌未落實，但現勘後，台鐵新聞稿卻以枕木腐朽等原因宣布停駛，幾乎已是停駛到等林務局接手。

立委林俊憲質疑說，車輛磨損、噴泥嚴重不是一天造成，難道「過往都讓旅客冒生命危險搭車？」竟這麼久都沒發現問題。立委陳歐珀說，GOOGLE首頁上周才為慶祝森鐵開通一Ｏ六年放上首頁，讓世界看見台灣，前一天台鐵「讓外界看見停駛」。賀陳旦說，「森鐵一定要救」，經費、人力都會與林務局共同努力。

台鐵森鐵賀陳旦

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