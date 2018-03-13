月票1280元 雙北捷運、公車搭到飽

2018-03-13 00:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北報導



台北市長柯文哲（右）與新北市長朱立倫昨天在捷運大安森林公園站宣布，雙北定期票今起預購。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

雙北昨天聯合宣布推出「吃到飽月票」，主打「每天四十二元任遊雙北市」。月票票價一二八○元，卅天內可無限次搭乘捷運、公車，而且在台北市借YouBike前卅分鐘免費。

吃到飽月票今起在各捷運站開賣，民眾可持悠遊卡普通卡、悠遊聯名卡或悠遊Debit卡，到台北捷運車站臨櫃或自動加值機即可購買，憑悠遊卡設定。不過捷運閘門或公車驗票機預計四月十六日才開通，月票屆時才能使用。

台北市長柯文哲、新北市長朱立倫昨天一起宣布月票政策，柯文哲表示，台北市公共運輸使用率僅四成二，大家不搭乘公共運輸因是貴且不方便，推出卅天一二八○元方案只是開始，接下來還要調整公車路線。

朱立倫指出，捷運每月搭乘超過一二八○元的民眾約二成四，顯示很多人認為成本高，搭捷運意願不高。

新北市公共運輸目前使用率約三成四，希望透過月票吸引騎車、開車民眾改搭捷運。

新北市陳姓市民說，過去搭公車通勤每天車資約一百元，現在改開車，每月油錢三千多元，用吃到飽月票每月可省近二千元，其實滿心動。機車族陳先生每天從淡水騎到台北市區上班，每月油錢約一千，他認為機車機動性比較高，不考慮買月票。

推出吃到飽月票，初估台北市庫每年須補貼五點六億元，新北市庫要補貼三點八億元。外界質疑台北是不是被新北占便宜？北市交通局科長王湮筑說，不能單看金額，因為這項政策可讓台北減少塞車、降低空汙，外部效應很高。