中國祭出惠台31項措施 文化部籲降低審批回歸創作自由

2018-03-12 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



針對中國祭出惠台31項措施，文化部長鄭麗君認為，台灣是最自由民主的亞洲國家，只要健全產業生態系，相信大家會選擇留下。報系資料照 分享 facebook

中國大陸祭出惠台31項措施，其中包括文化、影視等領域，開放力度之大、範圍之廣，前所未有，恐衝擊台灣影視產業發展。對此文化部表示，目前「惠台」只有項目，尚無具體內容，後續將持續關注。此外，目前兩岸合作常受到中國的審批制度限制，若降低審批，回歸藝術創作自由，才有利文化產業更多的真實交流。

台灣影視跨足對岸屢見不鮮，每年跨年中國大陸眾星雲集，當中不乏台灣藝人。大陸惠台31項措施中，包括參與大陸廣播電視節目和電視劇製作等不受數量限制，並放寬兩岸合拍電影、電視劇等主創人員比例，取消收取申報費用及縮短批審時限等，外界憂心未來恐進一步衝擊台灣的影視產業。

文化部表示，當前兩岸文化及相關產業交流合作的主要障礙，仍在於中國政府的審批制度。例如中國政府在106年3月施行的《電影產業促進法》，明定中國企業組織人民不得與「傷害民族感情」的境外組織和個人合拍電影，審批範圍已從作品本身，擴大到我國藝文工作者的日常表意自由，屢次造成台灣業者權益受損。

對於中國的惠台31項措施，文化部認為，目前尚無具體內容，將會持續關注。未來將加強振興台灣文化內容產業，催生産業生態系，使台灣人才有更多的發揮機會，形塑出獨特的影視文化風格，並積極拓展國際多元通路，打造國家文化品牌。在資金挹注部分，將以「獎補助─投融資」雙軌制點火，提升產製量；並透過爭取前瞻建設四年共42.8億元提供業者申請。

至於融資方面，文化部今年4月將啟動60億「文化內容投資計畫」，加上國發基金一、二期投資計畫40億元，共匡列100億元投資產製工作，並成立「文化內容產業投融資專業協力辦公室」，引入民間多元資金，催生市場投融資；另外也將拓展國際通路、與業者以籌組「國家隊」為概念，振興內容產業進軍國際。

文化部呼籲中國政府，應讓文化內容產業回歸藝術創作自由，才有利於營造文化產業更多真實交流。且唯有尊重創作自由，才能真正落實促進文化交流。部長鄭麗君表示，「創作自由是文化的根基，如同空氣和水一樣重要。台灣是最自由民主的亞洲國家，只要健全產業生態系，相信大家會優先選擇留在這裡」。