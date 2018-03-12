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獨╱專家喊扯 森鐵員工爆料阿里山小火車用焊補輪

2018-03-12 22:37聯合報 記者雷光涵╱即時報導

阿里山森林鐵路宣布再停駛三個月，今有森鐵員工又爆料指出，阿里山小火車的車輪從林務局時代即以焊補再車削的方式來削除車輪的磨耗。焊補可以讓車輪不會「愈削愈薄」，節省成本，但是焊補的高溫可能造成車輪材質變異，帶來危險。鐵道專家看到影片以後表示，「這種作法實在太扯!」

一般而言高鐵、捷運、台鐵火車等會進行車輪鏇削作業，利用電腦校正再用機械削磨車輪表面，為車輪做保養。但車輪達到安全線以下不會焊補、直接更新，做鏇削是為了輪踏面光滑減少阻力。

鐵道專家表示，焊上去的材料強度與原本車輪強度差異很大，尤其車輪本身是經過很強的測試，焊上去的部分極可能脫落，行駛時脫落的材料掉在鐵軌上，後方的輪子壓過去，造成車輛跳動，就很可能造成出軌。他說，車輪本來達到一定程度就要汰換，但輪子很貴。森鐵現行的作法有點像是用再製輪胎，安全堪慮。

今天交通部長賀陳旦在立法院被問及森鐵還有沒有救? 賀陳旦回答這條路一定要救。但立委質疑泥化、平交道枕木腐爛，彎道的坡高不足等都不是一天造成的，難道這麼久都沒查覺問題嗎? 據了解，改善路基等工程需要工程發包，但台鐵並未被林務局授權這樣大金額的工程發包權限，只能用小規模的慢慢施作，趕不上森鐵崩壞的速度。

森鐵員工說為節省成本，長年以來車輪先焊補再車削，但安全性堪慮。圖/讀者提供
森鐵員工說為節省成本，長年以來車輪先焊補再車削，但安全性堪慮。圖/讀者提供
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森鐵阿里山台鐵

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