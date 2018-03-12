去日本總店嚐鮮 謝金河點出一蘭拉麵成功策略

2018-03-12 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



謝金河。報系資料照 分享 facebook

日本一蘭拉麵去年6月15日在台北開分店，雖然24小時營業，盛況空前、大排長龍，因此讓 不少去日本的民眾都會去一蘭拉麵朝聖，而一蘭拉麵的總店就是在日本福岡。

正在日本福岡的財信傳媒董事長謝金河今晚在臉書貼文指出，他到了福岡，到一蘭拉麵的總店嚐鮮，客人川流不息，到晚上十點以後還有人在排隊，今天清晨，他選擇九點多去吃拉麵，仍有零星的排隊隊伍。

謝金河說，第一次到一蘭總部吃拉麵，感覺比去年6月在台北信義區成立的分店好很多。最大的特色是湯頭和一蘭精選的麵條。他點的890日圓拉麵已接近陽春麵，但喝了第一口湯，感覺湯頭十分鮮美，也許這是一蘭最大的賣點。

謝金河強調，一蘭有四十幾位研發人才，只做一件事，就是不斷研發豚骨湯頭，有了鮮美湯頭加上精選麵條，這可能是一蘭拉麵最核心的價值。

他進一步分析指出，1993年成立的一蘭，資本額只有4000萬日圓，公司沒有上市，有131位員工，全球有1400位分店員工，在日本競爭激烈的拉麵市場，一蘭享有很好的口碑，成功策略只有一個：專注本業！

謝金河強調，一蘭拉麵核心產品就是豚骨湯拉麵，很簡單的產品做到極至，就能發揮很大的效力。也許以一蘭為標竿，台灣的牛肉麵，有一天也可以行遍天下！