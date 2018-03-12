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今彩539第107061期 頭獎1注中獎

2018-03-12 22:33中央社 台北12日電

今彩539第107061期開獎，中獎號碼08、01、35、33、02。派彩結果，頭獎1注中獎，每注可得新台幣800萬元。

貳獎204注中獎，每注可得2萬元；參獎7570注中獎，每注可得300元。

3星彩中獎號碼145，正彩39注中獎，每注可得1萬2500元。

4星彩中獎號碼6868，正彩36注中獎，每注可得12萬5000元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

新台幣今彩539

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