採購遲未驗收 專家：森鐵出軌「人為疏失因素大」

2018-03-12 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



三月阿里山櫻花季將展開，阿里山森林鐵路卻停駛三個月。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 阿里山森林鐵路今年7月營運權將從台鐵局移轉林務局，交接前卻在短短39天內創下4次出軌紀錄，台鐵日前檢修發現泥化嚴重、枕木腐蝕，宣布停駛3個月，交通部長賀陳旦今在立院強調「這條鐵路一定要救」，不過專家質疑「羅馬不是一天造成」，直指出軌主因來自採購案及人為疏失。

今年1月18日至2月25日，39天內出軌4次創下紀錄，第四次出軌後原規畫停駛至3月11日、12日通車，不過台鐵局、交通部各自組成專案調查，台鐵局長鹿潔身今指，專家評估後認為本線有14處泥化問題，平交道枕木腐爛、彎道坡高不足，使車輛降速行駛仍有風險，因此決定再停駛3個月。

不過專家現勘認為枕木腐朽、彎道坡度並非主因，尤其今年第一次事故原因為新車試車，台鐵前年採購十輛車廂，開了「自導式轉向架」特殊規格，原計去年底全數完成驗收、今年投入營運，但1月18日將新車與現有車廂混合編組試車，結果放在第3車的新車過度搖晃導致列車出軌。原因是否為自導式轉向架？森鐵昨表示承商仍在調查，但「不能排除」。

此外，1月23日出軌雖為枕木腐朽，導致編號SPC49車輛出軌，但2月24日再次出軌，正好也是SPC49。台鐵局森鐵處表示，該輛車齡20年已是老車，兩次事故後已沒再營運，並正在檢修、盼能找出原因，但是否為過往檢修不徹底，仍需調查；至於第4次確實是因路線泥化嚴重造成路基鬆軟。

立委林俊憲質疑，車輛磨損、噴泥嚴重不會是一天造成，難道「過往都讓旅客冒生命危險搭車嗎？」何以這麼久都沒發現問題。立委陳歐珀也說，Google首頁上周六才為慶祝森鐵開通106年放上首頁，讓世界看見台灣，前一天台鐵卻宣布停駛3個月，「讓外界看見停駛」。

專家認為，出軌四次都在竹崎段，道班單位人為疏失因素大，巡軌、路基檢測未落實，但現勘後看台鐵以枕木腐朽等原由，發新聞稿宣布停駛三個月也很詫異，幾乎已是停駛到林務局接手，盼台鐵「不要怕事、就事論事」。賀陳旦表示，「森鐵一定要救」，經費、人力都會與林務局共同努力。