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控制青光眼 注意生活3步驟

2018-03-13 00:11聯合報 呂大文／三軍總醫院眼科主任

一年一度世界青光眼周，三總眼科主任呂大文（左）提醒，適度飲食、睡好、運動，對控制...
一年一度世界青光眼周，三總眼科主任呂大文（左）提醒，適度飲食、睡好、運動，對控制青光眼病程非常重要。 圖／聯合報系資料照片
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每年3月第二周是世界青光眼周，青光眼是逐漸造成失明的疾病，早期發現、早期治療，決定病患的預後，青光眼研究基金會今年2月於舊金山舉行年度大會，針對青光眼治療趨勢提出討論。

歐美國家 已逐漸用新藥

青光眼已20年沒有新藥上市，去年年底美國食藥局通過兩個青光眼新藥，一個是Vyzulta （博士倫公司，暫無中譯名），一個是Ropressa（愛麗爾公司，暫譯「羅倍莎」）。

Vyzulta是含一氧化氮結構的前列腺素，具有加強前房液排出效果，依學理而言，降眼壓效果更佳，目前在歐美國家已逐漸使用，台灣尚未引進。Ropressa則是激酶抑制劑，利用減少眼內篩狀板張力，增加前房液排出，是全新類型藥物，預計在青光眼治療可扮演新的角色。

Ropressa的發明與台灣有密切關係，因為關鍵的動物實驗在國防醫學院進行，前後花了8年，以台灣獼猴為實驗動物，找出了最適合人體的藥物，Ropressa上市成功，台灣也有很大貢獻。

眼內顯微引流器 使用大增

傳統的青光眼手術為小樑網切除術，手術過程較為複雜，不論病患或眼科醫師都將其視為眼壓無法控制的最後選擇。但眼內顯微引流器於數年前於歐美上市後，由於手術較簡易，投入廠商增加，眼科醫師使用意願也增加。

一般而言，MIGS最大的好處，是病患接受手術時的不適感較低，初步降眼壓效果也不錯，但此類產品上市時間仍短，長時間降眼壓效果仍需進一步評估。目前台灣地區也引入了一、兩種MIGS，對於國人未來的青光眼治療提供新選擇。

日常生活 這些要注意

青光眼是慢性疾病，良好的生活習慣影響預後，會中有如下建議：

飲食：青光眼成因之一是視網膜節狀細胞不斷死亡，美國傑克森實驗室的威廉斯博士指出，高劑量維他命B3，對實驗性高眼壓老鼠的節狀神經細胞有保護之效，他建議以三明治夾心方式混合使用抗氧化劑、肉鹼、含B3之B群維他命等作為青光眼的輔助治療。

因此，日常生活上，他主張青光眼患者大量攝取深色蔬果，避免高油、高糖、高脂肪。至於喝水或飲料，只要不牛飲（一次超過500cc），都不造成眼壓升高太快，患者還是可以淺酌咖啡、茶與美酒。

睡眠：門診時常發現前一晚沒睡好的青光眼患者，第二天量眼壓較高，因為夜晚時眼中房水液產生量約為白天的60％，如果熬夜不睡，房水液生成量就與白天相同，所以眼壓上升。因此，睡好、不熬夜，都是青光眼患者睡眠原則。

研究也顯示，墊高頭部30度睡覺，可降低眼壓2毫米汞柱；如果雙眼都患有青光眼，側睡時要避免靠視覺功能較差的患側。

很多患者以為要盡量保留狀況好的眼睛，側睡時靠向狀況差的眼睛睡，但實驗證實，這樣反而讓較差的眼睛眼壓升高、壞得更快。

運動：和緩運動有助控制眼壓，如散步、慢跑、騎單車等。研究也證明，低眼壓青光眼患者睡前若能運動半小時，可減緩青光眼變壞速率。不過青光眼患者應避免增加腹壓運動，如舉重、倒立、持續性仰臥起坐都不適合。

今年青光眼基金會年會看到的趨勢是，新的青光眼藥物上市，將改變部分患者用藥習慣。而眼內顯微引流器的使用也將成為未來手術的主流之一，對青光眼患者而言，都是新的福音；回到日常生活方面，適度飲食、睡好、運動仍然非常重要。

（作者亦為台灣青光眼學會會長、台灣青光眼關懷協會理事長）

眼壓患者手術失明

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