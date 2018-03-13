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自我管理13招 遠離失智風險

2018-03-13 00:14聯合報 鄧世雄／天主教失智老人基金會執行長、耕莘醫院前院長

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目前我國預估有27萬人失智，若科學家沒研發出治癒失智症藥物，20年後，將逼進60萬人。失智症病程長達15年以上，造成患者迷失、家人心碎以及社會、國家相當大的負擔。

國際失智症協會前主席Henry Brodaty醫師綜合各國研究，指出失智症的危險因子，包括遺傳性因子：年齡、家族史、唐氏症候群、血脂蛋白基因第四型，還有「非遺傳性」的中年高血壓、中年膽固醇上升、高半胱胺酸水平上升、憂鬱症、肥胖、第二型糖尿病與腦外傷等。

慢性健康問題 失智危險因子

《刺胳針》指出，許多非遺傳性因子由青、中年慢性健康問題累積，提高老年失智風險。越來越多研究證實，不健康的生活型態，導致生活中充滿壓力。睡得少、睡不好、運動少、不良的飲食習慣，導致糖尿病、高血壓、高血脂，提高失智風險，失智症可說是現代人都可能得到的文明病。

近年研究也發現，即使活到80、90歲，大腦海馬迴每天仍有近千個神經細胞再生，這些細胞與學習、記憶、心情和情感尤其重要。為了讓新生神經突觸連結得更好，科學家建議學習新事物、增加休閒、動腦與體能活動、社會參與、適量的茶、咖啡，多吃蔬果跟魚，如地中海式飲食。

也就是，及早養成健康生活型態，降低失智症風險與延後發病時間，甚至病程進展。國際失智協會指出：如果延後個體失智症發病時間5年，就可減少政府半數財政負擔。

衛福部調查發現，55至64歲者有 60.9%自訴有慢性病，65歲以上更高達 81.1%。其中最多的就是失智症相關的心血管疾病與糖尿病，若未即早採取行動，患者未來都是失智高危險群。

生活壞習慣 讓慢性病上身

正是生活習慣不良，才造成慢性病。讓慢性病患改變及重新養成健康的生活型態，並不容易。失智老人基金會2014年引進美國史丹佛大學病人教育研究中心的「慢性病自我管理課程」(The Chronic Disease Self Management Program, 簡稱CDSMP)，自1978年推展，應用於心血管疾病、關節炎、慢性肺病、糖尿病、慢性疼痛、癌症管理等。

13個自我管理 改變生活型態

CDSMP為標準化課程，協助慢性病與失智症照顧者在醫療照顧、生活型態、情緒處理自我管理。安排為期六周，包含13個自我管理技巧：體能活動、藥物、作出決定、行動計畫、呼吸技巧、了解情緒、問題解決、運用心智、睡眠、溝通、健康飲食、體重管理與醫護人員合作。

過程中促進成員腦力激盪、問題解決與作出決定，形成「團體動力」，協助針對自身健康設立合理目標，發展與執行適合、符合個人喜好、可行與可持續的行動計畫，達到主動積極地改變生活型態。

至2017年，超過200位慢性病患與失智症家屬受惠，成效頗佳，衷心期盼藉此讓每年近一萬人失智發生率下降。預約不失智的未來，請即刻進行慢性病自我管理。

失智症慢性病糖尿病

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