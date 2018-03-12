赴陸發展夯？衛福部提醒公務員身分醫師別觸法

2018-03-12 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



大陸日前宣布31項惠台措施，其中對台灣醫釋出3項利多，不少醫師躍躍欲試。 示意圖／ingimage 分享 facebook 大陸日前宣布31項惠台措施，其中對台灣醫釋出3項利多，不少醫師躍躍欲試。衛福部醫事司長石崇良表示，不會限制醫師赴陸發展，但具公務人員身分的醫師除外。但因大陸執業限制多，目前留在對岸長期執業的醫師不到50人，並不會影響國內醫師人力。

該3項利多，包括就讀大陸碩班醫學生可申請大陸醫師資格考，獲證書後可申請執業註冊。台灣醫師則可透過相關認定獲大陸醫師資格，申請短期註冊行醫，期滿可再申請。

石崇良表示，前述措施均非新制，民國96年起，對岸就陸續開放我國醫師申請換照。但在大陸執業，不只要取得行醫執照，還要附上機構任職資料及黨證，相關限制不少，環境也沒特別優。目前長期落地執業的醫師少於50人。

石崇良說，雖媒體報導有醫師在大陸開刀，但那些是臨時的手術示範，或醫師趁休假時過去當「飛刀手」，因他們行前需申請良醫證，才可向大陸換臨時行醫證。每年約200人申請，但勾稽辦停業者的資料可知，長期落地者少之又少。

石崇良說，惠台措施不至於會影響到國內醫師人力供給，該部也不會限制醫師赴陸發展。但要注意，兩岸人民關係條例規定，醫師有公務人員身分，不得到對岸工作，若同時有其他身分例如教師，也需按教育部規定辦理，不要觸法。