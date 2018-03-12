長輩有疾不肯去醫院 名醫教你妙招

2018-03-12 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



醫師指出，家人的正向支持能讓長輩感到對家庭有「價值」，建立就醫信心。報系資料照 分享 facebook

當長輩罹癌或生大病，可能出現負面情緒思考，憂心疾病難以治癒，甚至害怕提早結束生命，衍生心理壓力。「夕陽無限好，只是近黃昏」的心情更是許多長輩內心寫照，感嘆人生旅途將到終點，負面情緒加劇。此時，台安醫院心身醫學科暨精神科主任許正典說，家人的正向支持能讓長輩感到對家庭有「價值」，建立就醫信心。

許正典表示，家人的正面能量能對長輩的負面情緒做解套。如家有長輩面對癌症治療卻步，首先，建議家人透過癌症諮詢、或在家族會議中找到「正面支持」的力量，無論是從醫師端、治療方式、用藥到照護的安全性等，建立長輩心中對癌症治療的信心。

此外，家有高齡長輩，家人陪伴不可少，做好時間規劃有「品質」的陪伴，家人能不帶批評、建議，僅是單純聆聽長輩說話，讓他們談出焦慮、說出擔心，並適時表達出對這些焦慮、擔心的在意，設法解決長輩的憂心。

家人可以陪伴就醫、帶長輩從事休閒活動轉移注意力、或順應長輩的喜好，陪伴他們做愛做的事，給予他們心理的支持和調適，度過治療的過度期。

讓長輩有「被需要」的感覺，感到自己還能貢獻家庭的價值感更不可或缺。建議家人，除能讓長輩花些小錢請家人吃飯外，也能多請教長輩人生智慧與處理經驗，例如面對棘手事件時，長輩過往如何走過，或有無認識的朋友曾經歷過，提供經驗分享等智慧傳承。

另一項任務也能交辦長輩進行，透過陪伴孫子、孫女讀書、踏青等，讓長輩能在過程中分享過往的美好經驗，降低長輩的心理防衛，減輕心理壓力與抗拒，漸漸地給予他們信心接受治療。