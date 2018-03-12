兒少教育發展帳戶 使用者不到3千人

2018-03-12 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



衛福部長陳時中表示，兒少教育發展帳戶開戶人數少，是因弱勢家庭儲蓄能力不足所致。 記者黃義書／攝影 分享 facebook 衛福部去年6月開辦「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，但原估每年1萬人開戶，至今已開戶者卻不到3000人，遭批評推動成效不彰。衛福部表示，是因弱勢家庭儲蓄能力不足所致，未來會多協助他們申請「以工代賑」或「實物銀行」，增加收入、減少負擔，提升參與意願。

兒少教育發展帳戶推動主因，是為替弱勢兒少存第一桶金。對象為105年元旦後出生的兒少，另需符合低收、中低收入戶資格，或被長期安置2年以上者。開戶人依約存款，政府每年會相對提撥同額存入，措施長達18年。衛福部統計，帳戶開辦至今，申請開戶共3232人，完成開戶者為2957人。

立法院社環委員會今進行兒少未來教育與發展帳戶條例草案審查，立委王育敏批評開戶率低，和原估算每年1萬戶有出入，立委陳宜民則質疑衛福部對扶助人數估算不精確。衛福部長陳時中回應，是因弱勢家庭儲蓄能力不足所致。

衛福部社會救助及社工司副司長江國仁表示，該部102年的低收及中低收入戶生活狀況調查，家庭收入大於支出的家戶只占28%，其餘不是收支打平，就是收入遠低於支出。若結餘少導致儲蓄力不足，也不能勉強開戶。

江國仁說，目前擬請地方政府多釋放以工代賑機會，協助弱勢家庭增加收入，或連結實物銀行等急難救助，提供生活所需的用品或食品，減少家庭金錢負擔，多留一點能力儲蓄。另也進行理財教育，指導量入為出的概念。

江國仁表示，兒少帳戶每月儲蓄三方案，可選每月繳500元、1000元及1250元，每半年結算一次。若這個月無多餘的錢能儲蓄，可累積下次再繳，最晚需在每年11月20日前補足全年額度。但不建議推延，以免負擔更大。

江國仁說，若逾6個月都沒款項進帳，社工就會介入了解家庭狀況。至於扶助人數被批估算不精，他解釋，是以每年20萬名新生兒為計算，約5%出生於弱勢家庭，且家庭可能「家道中落」，也需要考量在內。