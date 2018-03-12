家扶基金會調查 受助童多才能但獲培養卻少又少

2018-03-12 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



根據家扶基金會「台灣貧窮兒少資料庫」調查顯示，接受扶助的兒童少年中，83％的孩子有一項或一項以上的特定專才，約五成的孩子有運動上的天賦，另約四成有音樂及表演上的天分。實際上能被注意到、且獲得培養的卻是少數。

家扶基金會在全國各地培育53支兒童才藝隊，家扶基金會3月17日晚上點在台中中山堂將舉行「看見~家扶兒童感恩音樂會」，讓受助兒少的才華被看見，生活雖然艱辛與不足，卻努力不懈，基金會呼籲用掌聲來改變孩子，憑6張發票就可以換一張音樂會門票。家扶透過連串海選，徵選出這次音樂會的表演團體。

「我要成為馬友友！」12歲的小星星曾參加「維也納菁英獎大提琴」決賽獲得第二名、「巴洛克全國音樂大賽」分區大提琴第四名。原本生長在一個小康家庭，他的父親被檢查長腦瘤，雖經治療，影響腦部功能。小星星的哥哥有多重障礙，發展遲緩智力約2~3歲，嚴重脊柱側彎60度，需穿背架。一家5口的生計重擔都落在媽媽的身上。

家扶基金會得知情況後，提供小星星家經濟扶助，也針對小星星的才藝提供「才藝培育方案」補助，每到假日放棄遊玩的機會努力學習拉大提琴，站上舞台時台風穩健、眼神專注。他說希望日後可以透過表演，幫助更多的人。

讀高二的小裕(化名)一直住在阿嬤家，情緒為小事與人爭執，沒想到隨宋坤傳藝團隊學打太鼓，在觀察團員與練習過程中體會「態度」很重要，他說學習太鼓讓他看見未來，對自己越來越有信心。

家扶基金會表示，這不是一場單純的音樂會，而是激勵孩子的溫馨活動。有意參可打電話或上家扶基會官網填寫索票，更邀請民眾捐款支持「才藝培育方案」，讓受助孩子們有機會發展自己的興趣。

※索票資訊

活動日期：2018年3月17日(星期六) 19：00-21：30

活動地點:台中中山堂

售票方式:6張發票可索票一張

索票專線:04-22061234轉238、358

索票網址：https://www.ccf.org.tw/?action=domestic_mood2&did=15