尼泊爾空難 觀光局：未接獲台灣旅客通報

2018-03-12 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今天下午美國孟加拉航空一架客機，從卡達飛到尼泊爾加德滿都，降落特里布萬國際機場時，墜落機場附近足球場後起火、機上旅客傷亡嚴重。對此，交通部觀光局表示，目前並未接獲機上有台灣團旅客的通報。