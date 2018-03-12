肺功能僅剩18％ 血癌少女繪畫助癌友

2018-03-12 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



癌症病友專訪，血癌少女宜錡。記者黃義書/攝影 分享 facebook 21歲的血癌少女宜錡，17歲確診罹癌，因3次的骨髓移植引發嚴重排斥，肺功能僅剩18%，走起路來特別容易喘。升上大學後，她坐著輪椅，隨身攜帶氧氣瓶，喜愛畫畫的她不斷創作，緩緩拿起畫筆，畫出帶癌友勇闖未來的「明天巴士」，特製成餐食罐義賣，替癌友募款。

●癌友繪畫獨具風格 設計義賣品募款互助

癌症希望基金會每年會發想主題，將癌友的繪畫作品設計成商品，置於「希望小舖」網站義賣，籌措長期服務病友的經費。多年前開始，基金會以同為血癌病友的知名插畫家幾米作品作為義賣。

直到前年，許多病友與家屬長期參與基金會舉辦的「彩繪希望」比賽，不少作品色彩鮮豔、明亮飽和，基金會便開始陸續以癌友或家屬的作品為主軸，設計義賣商品。

宜錡設計的「勇闖明天」餐食組是去年強打商品，也是基金會的第2款義賣品。宜錡以代表希望的暖色系為主體，給了明天巴士一個媲美龍貓巴士的露齒、俏皮的大微笑，希望癌友搭上巴士後不僅能在平地奔馳，也能飛向遠方、勇闖明天。

●16歲確診罹癌 血癌少女畫出抗癌心情

5年前，年僅16歲的宜錡是學校排球隊成員。宜錡說，那時總覺得自己身上比起別人，有更多難以解釋的瘀青，直到手臂出現紫色、紅色的出血點，就醫檢查才發現罹患急性骨髓性白血病。

宜錡說，當下不免感到有些驚訝，但自己唯一能做的就是接受治療。第一次住院治療就是67天，化療的副作用不僅全身癢、頭髮掉光，抗癌的這段時間她用畫筆記錄心情。

●歷經3次移植手術 肺功能僅剩18％

宜錡休學一年積極抗癌，但初次的化療預後不佳，注定要進行骨髓移植手術。雖透過家人、醫院與機構遍尋合適的骨髓卻沒有斬獲，僅有媽媽的骨髓能成功配對一半。宜錡的媽媽說，只能「死馬當活馬醫」姑且一試，最終手術失敗，只能再接受幹細胞骨髓移植。

但第2次的幹細胞和淋巴球移植，也因未達一定的排斥而失敗。宜錡說，當時的身體狀況很差，醫師曾擔心移植術後的排斥引發感染而問過家人，到時候是否要放棄急救，儘管如此，自己仍下定決心手術，放手一搏。

第3次手術後，很幸運體內的癌細胞獲得控制，但宜錡媽媽說，宜錡初期卻出現急性肝臟排斥，沒想到肝排斥結束後，緊接著慢性肺排斥、眼睛排斥出現，終身跟隨。

宜錡媽媽說，第3次移植至今已近4年，嚴重的排斥讓宜錡的肺部纖維化，吸氣不易，肺功能僅剩18％。回憶宜錡準備大學考試時，因肺部皮下氣腫、不停咳嗽而咳破肺，掛急診接受高壓氧治療。升上大學後，為了維持血氧濃度，宜錡外出必須攜帶氧氣瓶、在家使用製氧機。

●少女癌後樂當志工 立志回饋病友

生病後，雖然畫起畫來必須用更多力氣，但喜歡畫畫的宜錡，國中、國小就讀美術班，不希望畫畫變成升學的壓力，現在的她將繪畫當成興趣。

透過家人協助，宜錡曾出過繪本「癌！唉…哀？愛！」紀錄抗癌歷程。宜錡說，繪本的取名，驚嘆號代表起初得知罹癌的驚訝，嘆氣聲「唉」則是無奈；問號則是反問自己，「有需要因罹癌而哀傷嗎」；「愛」則是自己深切感受到從家人、朋友收到的關愛，不能輕言放棄。

為了回饋給支持自己的病友，現在持續復健的宜錡，利用課餘與就醫外的時間，發揮繪畫本領，在過年過節時親手畫耶誕卡片送給病友，當起癌症希望基金會的志工，也接受了希望基金的邀請設計「明天巴士」餐食罐。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔說，對癌友來說，因罹癌、長期治療的不可控，難免令病友感到挫折，透過創作如繪畫、攝影或才藝抒發情緒，病友往往能創作出情感濃度更高的作品，抒發情感獲得共鳴。