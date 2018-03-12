紙風車經典唐吉軻德 回返夢想起點兩廳院

2018-03-12 18:01 中央社 台北12日電



16年前，紙風車劇團在國家戲劇院推出「唐吉軻德的冒險故事-銀河天馬」，搬演瘋狂騎士助友圓夢故事；後來唐吉軻德踏著實踐夢想的腳步走出劇院，為全台各地孩子演出，如今他將回返起點。

「身為一個英勇的騎士，本來就應該要幫助別人。相信自己，堅持到底。」這是「唐吉軻德的冒險故事-銀河天馬」演出中主角唐吉軻德的經典台詞，也是紙風車後來啟動免費演戲給全台孩子看的「319鄉村兒童藝術工程」與「368鄉鎮市區兒童藝術工程」的初心。

在319與368的藝術工程演出中，唐吉軻德的角色始終扮演精神領袖的象徵，他擊打著想像中的風車巨人、也勇敢迎戰了巨龍怪獸，透過他廣為人知的追夢傻勁與瘋狂，延伸擴展成紙風車團隊自2006年起一路堅持至今、「帶著國家劇院及演出，免費演戲給全台各地孩子看的」圓夢行動。

在演出的宣告記者會上，李永豐與共同發起319與368的藝術工程的紙風車董事群吳靜吉、柯一正、小野、吳念真、羅北安排排坐著，彷如又回到了首演的那一天，又回到了決定從劇場走到戶外的勇敢時刻。

李永豐感慨地說，「終於，在外頭走了那麼久的路，這戲又回到劇院，而我們的368工程還在走，我們這群人竟然還在，戲還在演，我們還沒死，這滿值得紀念。」

李永豐說，當年將劇場版的唐吉軻德轉至戶外版的演出內容，台上台下、戲裡戲外，其實都是映照著唐吉軻德的追夢冒險精神。「對我而言，唐吉軻德的故事，或是我們這群人在堅持做的事，並不是什麼英雄旅程，而是人類實踐夢想的必經之路，或許在未來，這也會變成故事，變成傳奇。」

值得一提的是，紙風車這次也加入兩廳院「藝術零距離-圓夢計畫」，將有350位視障、聽障與偏鄉孩子能欣賞「唐吉軻德的冒險故事-銀河天馬」。李永豐說，「請帶孩子們來看吧，在他們的成長階段，在他們腦中，留下一點這部戲的印象，這是台灣的原創。我們的368藝術工程持續進行，有能力的人，也請加入我們替孩子圓夢的行列吧！」

「唐吉軻德的冒險故事-銀河天馬」4月6日至8日在台北國家戲劇院演出。