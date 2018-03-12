再增2禽流感案例 撲殺上萬隻肉鴨

2018-03-12 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



地方再傳禽流感案例。農委會防檢局表示，昨天開始分別接獲家畜衛生試驗所通知，雲林縣東勢鄉1肉鴨場，及屏東縣竹田鄉2肉鴨場確診為H5N2亞型高病原性禽流感，雲林共撲殺5008隻肉鴨、屏東9914隻肉鴨。

防檢局統計，今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例共52例。防檢局表示，撲殺作業之外，地方防疫機關也督導業者完成場區清潔及消毒工作。

防檢局提醒，近日氣溫回暖，但早晚溫差仍大，請養禽業者注意禽舍保溫及通風，並加強場內防鳥設施及各項生物安全工作，減少禽場發生疫病風險。