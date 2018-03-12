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切顎骨腫瘤最怕疤 三合一療法助無痕

2018-03-12 17:21中央社 台北12日電

18歲陳小姐正值青春年華，卻因下顎骨腫瘤復發，必須開刀。在臉部動刀讓陳小姐和家人擔憂，幸好醫療發達，透過3D列印加上手術導航技術及內視鏡，術後臉上幾乎無痕。

台北榮民總醫院口腔醫學部口腔顎面外科主治醫師吳政憲今天在記者會表示，口腔顎顏面區與日常生活功能及社交行為息息相關，解剖構造複雜，有精細的神經血管。如果長腫瘤需手術，傳統必須切開大口確保視野，但當下很難知道修補成效，且術後一定會有疤。

收治18歲陳小姐的吳政憲說，陳小姐因下顎骨腫瘤復發，已造成右下顎骨嚴重侵犯，必須截除並以自體腓骨游離皮瓣重建。陳小姐的媽媽在診間時都很難過，覺得女兒還年輕，怎麼會要動這麼大的刀？顏面疤痕明顯，也可能一輩子受影響。

北榮團隊經由影像評估及電腦虛擬手術規劃，先利用3D列印製作手術切割導板，醫師可精準進行下顎骨截除及腓骨皮瓣塑形；再經由手術導航器確認手術確實執行，大幅縮短術中試誤及校正時間，並藉內視鏡提供清晰術中視野，以經口及耳前切線便完成手術。

吳政憲說，新式的手術不需經由傳統顏面切線就能獲得足夠的手術視野，陳小姐術後恢復良好，外觀幾乎看不出痕跡，陳小姐和媽媽都很高興。

另一名45歲蘇小姐則因齒源性上皮囊腫復發，除侵犯右側上顎鼻竇，還向上造成眼底及向外側造成顴骨破壞，右眼下方腫脹合併眼球異位。為避免復發，必須手術將此區截除，並以客製化預成型鈦合金植體，進行眼眶顴骨複合區結構重建。

不過，若用傳統術式，可能臉龐無法對稱，眼睛位置也會改變，看東西產生複視，就算治療好了，也可能「毀容」。

北榮團隊同樣用新式手術，3D列印加上導航及內視鏡幫蘇小姐動刀，蘇小姐臉上幾乎無可見的顏面傷疤，且術後第三天即出院，大幅縮短傳統自體骨重建手術所需2至3週恢復期。

吳政憲表示，不管是內視鏡、3D列印、或手術導航系統，都已行之有年，但北榮結合3者優點，減少顏面傷疤，為因顎顏面骨腫瘤需顎骨切除及重建者提供精準切除及重建。

不過，3D列印、導航系統的使用需視患者嚴重程度自費，可能約需新台幣數萬至數十萬元。

手術腫瘤醫師

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