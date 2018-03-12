與普雷特涅夫合作 小提琴家曾宇謙：榮幸

2018-03-12 15:40 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



指揮大師普雷特涅夫率領的俄羅斯國家管弦樂團，將首度與台灣最具票房魅力的小提琴家曾宇謙合作，演出氣勢磅礡，被譽為小提琴協奏曲之王的貝多芬小提琴協奏曲。