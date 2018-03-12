1280元雙北交通定期票 前交通局長：愈遠愈划算

2018-03-12 15:52 中央社 台北12日電



台北市長柯文哲（右）與新北市長朱立倫（左）上午搭乘捷運到大安森林公園站，兩人共同宣布，雙北定期票明天開始預購，1280元定期票在30日內不限距離、次數搭乘捷運、雙北公車及YouBike前30分鐘免費。記者鄭超文／攝影 分享 facebook

台北市、新北市共同推出1280元的30日交通定期票，台北市前交通局長羅孝賢予以肯定，表示對住在捷運路線末端如淡水、頂埔等民眾，是一大福音。

羅孝賢現任淡江大學運輸管理系暨運輸科學碩士班專任副教授，他接受中央社訪問表示，新台幣1280元對住在捷運末端者一定划算，當然，很難人人都受惠。若是住在台北市中心，價格則要更低，他認為，可視定期票上路後效果，如捷運、公車營收會不會增加，再決定後續政策。

羅孝賢說，雙北推交通定期票，其實對新北市民眾較利多，尤其住愈遠愈划算，他說，他住在淡水漁人碼頭附近，以他太太為例，每天從淡水站到台北車站來回通勤費要100元，假設一個月上班24天，至少要花2400元，若購買定期票，可省千餘元。

他也坦言，大眾運輸牽涉到公共服務性，很難賺錢，像捷運票價10幾年來沒有調過，持悠遊卡也可打八折，不過，當民眾大眾交通運輸搭乘率增加時，可以量制價，說不定捷運還有減價空間。

台北市長柯文哲、新北市長朱立倫今天宣布，4月16日起推出交通定期票，只要新台幣1280元，30日內可無限次搭乘捷運、雙北公車，以及YouBike前30分鐘免費。