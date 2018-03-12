小資注意！雙北捷運公車1280元月票 明即可設定

2018-03-12 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



雙北推動捷運、公車定期票，即所謂「30天吃到飽月票」，台北市長柯文哲、新北市長朱立倫今天一同宣布票價為1280元；台北市交通局表示，民眾持相關悠遊卡，明天（13日）即可至各捷運車站臨櫃、或車站自動售票加值機設定添購月票，不過，4月16日起捷運閘門或公車驗票機系統才開通上線，屆時民眾刷卡當下、將自動起算為期30天的月票。

雙北今天宣布，推出1280元月票，在票卡30有效期間內，可不限次數搭乘台北捷運、台北市公車及新北市區公車，並享台北市境YouBike借車前30分鐘免費優惠。圖／北市交通局提供 分享 facebook

雙北今天宣布，推出1280元月票，在票卡30有效期間內，可不限次數搭乘台北捷運、台北市公車及新北市區公車，並享台北市境YouBike借車前30分鐘免費優惠。

北市交通局指出，民眾持現有的「悠遊卡普通卡」、「悠遊聯名卡」或「悠遊 Debit 卡(票 卡效期需60天以上)」，明天即可至捷運車站詢問處購買，或於車站自動售票加值機上操作設定，另外，月票無法設定於敬老、愛心、優待及學生卡等特殊票種上。

由於4月16日捷運閘門或公車驗票機系統才開通上線，換言之，民眾添購設定月票後，從4月16日起，首次使用經設定的悠遊卡，包括將票卡輕觸捷運車站自動收費進站閘門或公車驗票機上的感應區，即啟用月票。

交通局提醒，月票何時起算，從民眾第一次使用經設定的悠遊卡當下開始，譬如6月5日持悠遊卡設定月票，6月10日第一次使用，則有效期間為6月10日當天起算至7月9日止。

若民眾希望了解月票剩餘多少天，有3個查詢方式，包括「台北捷運車站車票查詢機」、「每次進出捷運閘門時，閘門螢幕將顯示有效期限」、以及「搭乘公車靠卡感應時，驗票機螢幕也可顯示有效期限」。

至於續購，交通局指出，當月票剩餘10天時即可辦理續購，且一次僅能續購1個月，無法購買2個月以上月票；若不續購，當30天期滿，該悠遊卡將恢復原本計費方式。