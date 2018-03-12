親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

台南孝警為養家累垮病逝 辦公桌上一張紙條讓同仁鼻酸

小資注意！雙北捷運公車1280元月票 明即可設定

2018-03-12 15:26聯合報 記者張世杰╱即時報導

雙北推動捷運公車定期票，即所謂「30天吃到飽月票」，台北市長柯文哲、新北市長朱立倫今天一同宣布票價為1280元；台北市交通局表示，民眾持相關悠遊卡，明天（13日）即可至各捷運車站臨櫃、或車站自動售票加值機設定添購月票，不過，4月16日起捷運閘門或公車驗票機系統才開通上線，屆時民眾刷卡當下、將自動起算為期30天的月票。

雙北今天宣布，推出1280元月票，在票卡30有效期間內，可不限次數搭乘台北捷運、...
雙北今天宣布，推出1280元月票，在票卡30有效期間內，可不限次數搭乘台北捷運、台北市公車及新北市區公車，並享台北市境YouBike借車前30分鐘免費優惠。圖／北市交通局提供
分享

雙北今天宣布，推出1280元月票，在票卡30有效期間內，可不限次數搭乘台北捷運、台北市公車及新北市區公車，並享台北市境YouBike借車前30分鐘免費優惠。

北市交通局指出，民眾持現有的「悠遊卡普通卡」、「悠遊聯名卡」或「悠遊 Debit 卡(票 卡效期需60天以上)」，明天即可至捷運車站詢問處購買，或於車站自動售票加值機上操作設定，另外，月票無法設定於敬老、愛心、優待及學生卡等特殊票種上。

由於4月16日捷運閘門或公車驗票機系統才開通上線，換言之，民眾添購設定月票後，從4月16日起，首次使用經設定的悠遊卡，包括將票卡輕觸捷運車站自動收費進站閘門或公車驗票機上的感應區，即啟用月票。

交通局提醒，月票何時起算，從民眾第一次使用經設定的悠遊卡當下開始，譬如6月5日持悠遊卡設定月票，6月10日第一次使用，則有效期間為6月10日當天起算至7月9日止。

若民眾希望了解月票剩餘多少天，有3個查詢方式，包括「台北捷運車站車票查詢機」、「每次進出捷運閘門時，閘門螢幕將顯示有效期限」、以及「搭乘公車靠卡感應時，驗票機螢幕也可顯示有效期限」。

至於續購，交通局指出，當月票剩餘10天時即可辦理續購，且一次僅能續購1個月，無法購買2個月以上月票；若不續購，當30天期滿，該悠遊卡將恢復原本計費方式。

交通局表示，相關詳情可洽台北大眾捷運股份有限公司24小時客服專線（02-218-12345），或各捷運車站服務台，呼籲民眾減少使用汽機車，選擇搭乘雙北市區公車省錢、環保又便利。

雙北今天宣布，推出1280元月票，在票卡30有效期間內，可不限次數搭乘台北捷運、...
雙北今天宣布，推出1280元月票，在票卡30有效期間內，可不限次數搭乘台北捷運、台北市公車及新北市區公車，並享台北市境YouBike借車前30分鐘免費優惠。圖／北市交通局提供
分享
雙北今天宣布，推出1280元月票，在票卡30有效期間內，可不限次數搭乘台北捷運、...
雙北今天宣布，推出1280元月票，在票卡30有效期間內，可不限次數搭乘台北捷運、台北市公車及新北市區公車，並享台北市境YouBike借車前30分鐘免費優惠。圖／北市交通局提供
分享

捷運公車悠遊卡

相關新聞

台東周日「多雲有雪」？ 氣象局網站出現驚人預報

2018-03-12 16:55

尼泊爾空難 觀光局：未接獲台灣旅客通報

2018-03-12 18:23

影／台灣小提琴家曾宇謙 六月攜手RNO在台演出

2018-03-12 18:15

肺功能僅剩18％ 血癌少女繪畫助癌友

2018-03-12 17:45

屏東竹田2肉鴨場染禽流感 今撲殺近萬隻

2018-03-12 17:27

1280元雙北交通定期票 前交通局長：愈遠愈划算

2018-03-12 15:52

鼻子過敏有救了！ 醫師出招讓妙齡女告別流鼻水

2018-03-12 14:46

立委：台鐵再出大事 高層要有人下台

2018-03-12 14:31

Google都幫推 交長：森鐵一定要救

2018-03-12 14:29

禁用塑膠吸管？ 他們都怕卡「管」

2018-03-12 14:29

交通定期票提高搭乘率？ 學者認效果不大

2018-03-12 14:16

優點多！鈦合金做臉 術後幾乎無疤痕

2018-03-12 14:13

毛豬太肥了 交易均價跌破每公斤70元

2018-03-12 14:09

老婦食道裂孔橫膈疝氣 吃兩個便當險喪命

2018-03-12 14:09

1280元暢搭捷運公車 雙北市庫一年須貼9.4億

2018-03-12 14:04

台鐵事故頻繁 擬調整部分早晚列車增檢修

2018-03-12 13:39

蘇花改大客車「行不行」？ 立委提案5月開放

2018-03-12 13:32

知名名牌保養品廣告誇大不實 你買過嗎？

2018-03-12 13:02

民生物資漲但CPI沒反映 主計長：整體物價平穩

2018-03-12 13:02

國旅市場萎縮？ 交通部：高跟鞋、透明步道等不再蓋

2018-03-12 12:51

影／雙北30日交通票1280元 民眾多呼划算

2018-03-12 11:52

國內法定傳染病中死亡數最多！ 自我檢測結核病

2018-03-12 11:50

採草莓不必跑遠 北市內湖草莓季17日登場

2018-03-12 11:47

台灣人壽攜手弘道基金會 翻轉照顧者地位

2018-03-12 11:44

森鐵爭議不斷！ 賀陳旦承諾「一定要救」

2018-03-12 11:40

兒少教育與發展帳戶成效不彰 陳時中：低收入戶能力不足

2018-03-12 11:32

神奇！這人顱顏是鈦金屬 量身訂做無疤痕

2018-03-12 11:26

共享共食顛覆想像 一起享用剩食美好滋味

2018-03-12 11:24

百年老榕樹被迫搬家 護樹團體批：植樹節成老樹浩劫

2018-03-12 11:17

雙北吃到飽月票出爐！ 1280元暢搭捷運、公車

2018-03-12 11:02

立委質疑「跳電機場」 賀陳旦：未承諾桃機永不跳電

2018-03-12 10:54

立委：台鐵再有重大事故 高層須有人下台

2018-03-12 10:35

你出國帶這個做啥？被海關沒入 最冤是這項

2018-03-12 10:00

賀陳旦：研發智慧機車 減少校園附近交通事故12％

2018-03-12 09:44

台澎第二波清明加班機位 開放訂位與登記

2018-03-12 09:30

第一名果然是它！ 十大消失會讓人類崩潰的東西

2018-03-12 08:40

吳德榮：周四起短暫雨 周六北台灣轉涼

2018-03-12 07:33

全台溫暖陽光！日夜溫差逾10度 周四前天氣穩定

2018-03-12 05:01

渦流系統影響 中部以北空品轉糟

2018-03-12 05:01
看更多

熱門文章

雙北吃到飽月票出爐！ 1280元暢搭捷運、公車

2018-03-12 11:02

你出國帶這個做啥？被海關沒入 最冤是這項

2018-03-12 10:00

他畢業後不想去大陸工作 女友罵沒上進心吵到分手

2018-03-12 09:42

第一名果然是它！ 十大消失會讓人類崩潰的東西

2018-03-12 08:40

唐綺陽星座運勢週報：金牛 工作積極讓人驚艷 處女 財運佳

2018-03-12 07:34

「換妳多付1塊」 男友超嚴格AA制讓她狠斷5年情

2018-03-12 11:29

全台溫暖陽光！日夜溫差逾10度 周四前天氣穩定

2018-03-12 05:01

天空為限周塔羅(下)／天秤座 工作喜悅、豐收的時刻

2018-03-12 09:02

孫芸芸變名模 紐約街頭上演換衣秀

2018-03-12 12:42

超商餐飲再進化 全家吃得到韓式現炸炸雞

2018-03-12 12:27

1280元暢搭捷運公車 雙北市庫一年須貼9.4億

2018-03-12 14:04

禁用塑膠吸管？ 他們都怕卡「管」

2018-03-12 14:29

台東周日「多雲有雪」？ 氣象局網站出現驚人預報

2018-03-12 16:55

影／雙北30日交通票1280元 民眾多呼划算

2018-03-12 11:52

網購超商取貨困擾多 「曾有一箱活蟑螂」

2018-03-12 00:29

米其林「幫高調」 國稅局盯人氣小吃

2018-03-12 00:29

鼻子過敏有救了！ 醫師出招讓妙齡女告別流鼻水

2018-03-12 14:46

印製成本高 電子計算機發票明年要禁

2018-03-12 00:29

雙北推定期票 每日42元暢搭捷運、公車

2018-03-12 11:33

無印良品逾百項商品 今起降價5％~30％

2018-03-12 11:27

吳德榮：周四起短暫雨 周六北台灣轉涼

2018-03-12 07:33

家人關係／何謂幸福

2018-03-12 06:00

女性臉譜／大姊

2018-03-12 06:00

親子教養／最後一名的媽媽

2018-03-12 06:00

小資注意！雙北捷運公車1280元月票 明即可設定

2018-03-12 15:26

今日星座運勢／牡羊 人際運勢佳 請避免借貸關係

2018-03-12 00:00

台北米其林指南誰摘星？ 外界預測14家餐廳呼聲最高

2018-03-12 11:08

國旅市場萎縮？ 交通部：高跟鞋、透明步道等不再蓋

2018-03-12 12:51

天空為限周塔羅(上)／獅子座 桃花開滿樹的一週

2018-03-12 08:51

立委：台鐵再有重大事故 高層須有人下台

2018-03-12 10:35

超商店員也要會炸炸雞？ 全家：專人專炸

2018-03-12 12:27

向白手起家致敬 LEXUS LS 350見證你的輝煌

2018-03-11 21:35

交通定期票提高搭乘率？ 學者認效果不大

2018-03-12 14:16

米其林必比登激推台北美食 網友精選10家推薦先吃

2018-03-12 16:36

棲地遭破壞...蝙蝠遷居國道 交部首啟動施工監測機制

2018-03-12 02:38

知名名牌保養品廣告誇大不實 你買過嗎？

2018-03-12 13:02

20年慘痛潰瘍史 促名醫林肇堂救己也救人

2018-03-11 20:52

立委質疑「跳電機場」 賀陳旦：未承諾桃機永不跳電

2018-03-12 10:54

1280元雙北交通定期票 前交通局長：愈遠愈划算

2018-03-12 15:52

1280元大眾運輸吃到飽 雙北定期月票明開賣

2018-03-12 11:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top