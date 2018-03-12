彰化扇形車庫周邊整建案 3月14日招商說明會
台鐵局「彰化扇形車庫周邊地區整建營運移轉案」今年2月23日公告招商，為使潛在投資者充分瞭解本案招商條件並準備投標事宜，台鐵局今天表示，將訂於3月14日本周三下午1時30分，在台鐵局彰化機務段2樓會議室舉辦招商說明會，藉由面對面直接說明及意見交流的方式，以利投資者進行詳盡的評估。
台鐵局表示，本案基地位於扇形車庫周邊地區，區域內包含古蹟保存區、公園用地、鐵路用地及乙種工業區，除扇形車庫及軌道區由台鐵局自行管理維護外，其餘委外之營運資產包括彰化機務段1制3樓辦公室、警衛室、鳥瞰臺、化驗室及儀校室等。
台鐵局表示，本案主體事業設施規劃以博物館商店及休憩販賣部，希冀引進民間資金以ROT模式投入，將本案區域修復再利用。期透過整體再利用，活化扇形車庫意象及魅力，活絡商機。
台鐵局表示，對本案有意之投資者，可於3月14日下午1時30分彰化扇形車庫內2樓機務段會議室，由彰化扇形車庫警衛室登記進入。如有疑問可逕與臺鐵局湯小姐聯繫報名（02）2381-5226分機3750，或洽顧問公司宗先生(02)2784-0999轉23，歡迎有興趣深入了解之潛在投資人及業界踴躍出席招商說明會。
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