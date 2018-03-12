鼻子過敏有救了！ 醫師出招讓妙齡女告別流鼻水

2018-03-12 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣20多歲吳姓女子近期因經常性鼻塞、打噴嚏和流鼻水，睡不好還引起他人側目，嚴重影響生活品質而求醫就診，發現是「過敏性鼻炎」作怪，與醫師討論決定動手術，術後症狀明顯改善，而告別過敏困擾。 國軍台中總醫元支援南投醫院醫生賴文森（左）透過鼻內視鏡為患者（非文中當事人）檢查。圖／南投醫院提供 分享 facebook

衛福部南投醫院指出，過敏性鼻炎多在季節交替或早晚溫差大時發作，害民眾容易誤認成感冒，像吳姓患者本以為僅是感冒，而自己還年輕且抵抗力好，過陣子因能自行痊癒，未料拖了快1個月，非但沒好還越來越嚴重，最後選擇到院診療。

國軍台中總醫院暨耳鼻喉科醫生賴文森赴南投醫院支援接觸該名患者，與其討論後決定施行「鼻翼管神經截斷術」，他說，過敏性鼻炎除令吳鼻子不適外，也造成眼睛和喉部搔癢，更因晨起鼻水不止、狂打噴涕惹側目，影響生活而建議手術。

賴提到，過敏性鼻炎現多以口服抗過敏藥、類固醇鼻噴劑等藥物治療為主，處方雖有效方便且副作用少，但長期服用仍讓民眾有心理負擔，因此近期不少患者考慮手術，像吳即透過過敏神經切除術，也就是「鼻翼管神經截斷術」改善流鼻水。

而翼管神經位在鼻腔蝶竇內，主掌管鼻腔和軟顎反應及淚腺分泌，因此當身體接觸到過敏原，免疫系統啟動，翼管神經就會傳遞訊號，造成鼻子發癢、拚命打噴嚏及流鼻水，因此視病況截斷就能有效改善過敏症狀。

南投醫院表示，正確的手術方式能有效治療過敏性鼻炎，唯各種手術有其風險和效益，像改善鼻塞多以電燒、雷射、無線射頻、動力迴旋刀和鼻中膈鼻道成型術等，因此患者應由專業醫師診療、討論合適的治療方式，以達到最佳治療效果。