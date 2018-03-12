蘇花改大客車「行不行」？ 立委提案5月開放

2018-03-12 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



立法委員徐榛蔚今天在立法院交通委員會質詢時要求蘇花改提前開放大客車、大貨車通行，她說，民眾寧可被罰錢，也要選擇安全的路。交通部長賀陳旦表示，環評要求通車後3-6個月後評估下階段的通車，同時需要多個單位協助做長隧道通行的演練。徐榛蔚最後臨時提案，建請交通部於三個月內、5月5日開放大客車通行蘇花改。

徐榛蔚表示，蘇花改初期只開放給小型車通行，3-6個月後再開放大客車，再於3-6個月開放大貨車通行，造成東部農友、產業必須被迫走原本較危險的路。且警方統計二月分從2月5日至28日已有185件闖入蘇花改，機車115輛最多，顯見民眾對舊路安全有疑慮。要求配合清明節連假，四月起即開放大客車、大貨車通行。

賀陳旦說，一階段通車3-6個月後會檢討，「沒有說3個月期滿就會開放，不宜做此承諾，但會加速辦理。」他強調，舊有的蘇花公路現在沒有不安全，落石情況已經大幅改善。公總總局長陳彥伯很示，受花蓮強震影響，春節期間花蓮旅遊沒有過往熱絡，蘇花改的第一個考驗確實是清明連假。評估階段還要請專家學者履勘，他們不能說四月開放就開放。大貨車開放通車，也要做額外管控。