民生物資漲但CPI沒反映 主計長：整體物價平穩

2018-03-12 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



昂貴的物價讓消費者吃不消。本報資料照／記者王騰毅攝影 分享 facebook 民生物價上漲，但物價指數年增率（CPI）卻沒有反映出來，主計長朱澤民解釋，因為民生物品購買頻繁，感覺比較深，但科技產品在跌、房價沒有漲，整體來看物價平穩；目前台灣沒有通膨的問題，也沒有通縮的問題。

立法院財政委員會今天邀請朱澤民進行業務報告並備質詢，立委賴士葆指出，今年軍公教加薪3％，上市櫃公司約有一半表達說要加薪，即便全面加薪3％，但雞肉、衛生紙漲更多，民生物價漲的一塌糊塗，但CPI卻沒有反映出來，官方的數字很漂亮，但是民眾感覺很痛苦。

朱澤民解釋，因為民生物品購買頻繁，感覺比較深，但科技產品在跌、房價沒有漲；外食族負擔增加，但水果類下跌2成；整體來看物價平穩。

但電價又要漲了，將使物價上漲、經濟成長率（GDP）減少。朱澤民表示，電價是最高3％，沒有說一定要漲3％。據學者統計，我們的民生用電是世界到數第二低，適當反映成本也是必須的。他說，任何東西要反映需求及供給，但民生物品會有政策考量，電價由電價審議委員會決定，不是我講的算。

立委劉建國也說，今年初有衛生紙、張國周強胃散、電價要漲的事件，讓民眾普遍有萬物皆漲的感受，物價起起落落、波動大，質疑物價並不溫和。朱澤民表示，年初水果價格下跌，但蔬菜沒有，近期菜價跌因為是短期一兩天的狀況。衛生紙及民生消費品項購買的頻率高，但占CPI的權數不高。

立委盧秀燕關心電價調漲影響物價，以及陸客來台減少將衝擊GDP，朱澤民表示，預估電價每提高1％，GDP減少萬分之一點四；陸客減少10％、約3萬多人，GDP減少0.1%。