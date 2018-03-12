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知名名牌保養品廣告誇大不實 你買過嗎？

2018-03-12 13:02聯合報 記者李樹人╱即時報導

有男性朋友接受保養品體驗，老婆在一旁觀看。本報資料照／記者陳正興攝影
有男性朋友接受保養品體驗，老婆在一旁觀看。本報資料照／記者陳正興攝影
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「讓曬過太陽的燒紅腫發熱肌膚，帶來紓緩安定的效果…，以藥用美白成分淡化斑點痘疤」，台灣萊雅旗下的知名「蘭蔻」保養品廣告涉及誇大不實，遭北市衛生局連罰47次，累計罰鍰202萬元。食品藥物管理科技正周建銘呼籲業者，應注意企業形象，提升自主廣告管理能力。

台北市政府衛生局公布106年度違規廣告查緝成果，食品、藥物及化粧品違規廣告共開罰947件、裁罰5371萬元。其中化粧品佔603件（63.67％）、裁罰金額2263萬元最多，食品320件（33.79％），裁罰2129萬元居次，藥物24件名列第三，裁罰979萬位居第3名。

北市衛生局106年違規廣告前三名均為化粧品違規廣告，第一名為「法國原裝整形教父研發抗老新生有機活萃」（佳緯貿易有限公司），廣告宣稱：「分分秒秒自體拉皮…不動刀秒間即可拉皮除紋...」，遭罰53次，罰款217萬。

罰鍰累計第二名為「台灣萊雅」，「蘭蔻超輕盈UV水凝露SPF50PA++++」，廣告宣稱：「…曬過太陽稍紅腫發熱肌膚，帶來紓緩安定的效果。「蘭蔻激光煥白精華」等系列產品廣告宣稱「…降低斑點復發率…淡化斑點痘疤…阻斷黑色素…」等詞句，累計罰鍰202萬元。

罰款第三名為「勇昌貿易有限公司」的「神奇蜂萃能量抗皺霜」，化粧品廣告宣稱「…可激活肌膚的膠原再生…填補肌膚動態與靜態紋路，取代肉毒桿菌的天然微整效果…」等違規詞句，累計罰鍰191萬元 。

至於106年食品違規廣告，則包括「醇萃皙飲養顏美容逆齡獨家專案」等多項產品，宣稱「…對抗老化/活化、淡化各類黑色素、撫平紋路、延緩更年期、舒緩壓力造成的胃傷害、延緩更年期…」等涉及誇大、易生誤解之詞句。

北市衛生局表示，司法院106年1月6日公布釋字第744號大法官解釋，自106年1月6日起化粧品廣告毋須事先送審，但仍符合「化粧品得宣稱詞句例示及不適當宣稱詞句例示」規定，不得宣稱「猥褻、有傷風化或虛偽誇大」等違規詞句。

廣告蘭蔻抗老

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