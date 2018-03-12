影／雙北30日交通票1280元 民眾多呼划算

2018-03-12 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 謝育炘 ╱即時報導



台北市與新北市合作推出30天定期票，在票卡有效期間內，可不限次數搭乘台北捷運、雙北市區公車，還有北市YouBike借車前30分鐘免費騎乘。台北市長柯文哲與新北市長朱立倫共同出席定期票啟用典禮，並一起宣布票價為1280元，13日起開放預購 ， 4月 16號開通使用。不過，外界更關心柯朱兩人在選舉上會不會「白藍合作」？柯文哲笑說，民生議題一定合作；至於日前柯文哲私下與考試院前院長姚嘉文、民進黨前主席林義雄等人見面，尋求支持，柯文哲不認為是安撫深綠，而是本來就要尋求最大的支持。

【中央社／台北12日電】30日交通定期票售價新台幣1280元，可無限次搭乘捷運、雙北公車，以及YouBike前30分鐘免費；對此，多數民眾說有充分誘因，直呼相當划算。

台北市長柯文哲、新北市長朱立倫今天宣布，4月16日起推出交通定期票，民眾可持現有悠遊卡普通卡、悠遊聯名卡或悠遊Debit卡（票卡效期需60天以上）到台北捷運車站臨櫃購買，或在車站自動售票加值機操作設定。

家住新北市淡水的吳小姐每天到汐止上班，每月通勤費約落在1800至1900間，表示定期票讓每月交通費省下數百元，一定會買；黃小姐每天從新北市永和搭公車或捷運到台北市上班，平均每月交通費用控制在1500元內，她說，交通定期票的確蠻划算的，會考慮購入。

家住新北市樹林的陳小姐說，若搭乘公車到台北市區上班，每天來回的通勤費約100元，所以選擇開車上下班，每月油錢約3、4000元，定期票推出後，讓她考慮轉搭公車，可省下2000元。

住在台北市松山區的張先生育有一子，目前開車通勤，每月油錢約2000元，他也考慮購入交通定期票，除了上下班，假日也可帶小孩到淡水等較遠地區踏青，非常值得。

不過，同樣住在淡水的張先生騎機車到台北市區，每月油錢約千元，雖認為定期票價格有足夠吸引力，但騎車的交通費更低廉，還是會選擇騎車。