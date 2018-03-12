國內法定傳染病中死亡數最多！ 自我檢測結核病

2018-03-12 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣衛生局表示，結核病是台灣法定傳染病中每年確定數及死亡數最多的疾病，治療成功率僅76%，雲林縣政府推動「潛伏結核全都治」計畫，感染人數雖降低，仍不能大意，衛生局呼籲民眾，結核菌無所不在，人人都可能是接觸者。 雲林縣政府呼籲縣民防治結核病，亦可利用結核病7分篩檢自我檢測法進行檢測，盼早日邁向消除結核病目標。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook

雲林縣副縣長丁彥哲表示，台灣2016年結核病新案數10328人，死亡人數547人，治療成功率僅76%，尚未達到WHO的85%目標值，雲林縣推動「潛伏結核全都治」計畫後，結核人數由2005年729人降至2016年427人，雖有成效，但仍需努力防治，以達消除結核目標。

雲林縣衛生局長吳昭軍表示，結核病的傳染途徑是飛沫傳染，當具有傳染性的結核病患者，在吐痰、咳嗽、 講話、唱歌或大笑時，可能會產生帶有結核桿菌的飛沫，如果吸入患者產生的飛沫，就有可能受到感染。

吳昭軍表示，縣政府每年安排巡迴車服務20鄉鎮縣民辦理胸部X光免費篩檢，民眾若曾接觸結核病個案，可能會被傳染而成為潛伏結核感染者，發病成為結核病人的風險較高。

雲林縣推動「潛伏結核全都治」後，適用對象已擴及至高傳染性個案的全年齡層接觸者，讓感染結核菌尚未發病的人加入積極治療，以避免日後發病，結核病個案只要規則服藥滿2周就不具傳染力，但仍需持續規則服藥6至9個月才可將結核菌完全清除，在完成療程後可治癒。