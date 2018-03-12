採草莓不必跑遠 北市內湖草莓季17日登場

2018-03-12 11:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



採草莓不必跑遠，「內湖草莓季」開幕活動將於3月17日（周六）上午9時30分至11時30分，在白石湖休閒農業區（內湖區碧山路47-12號，碧山草莓園旁）舉行。 圖／產業發展局提供 分享 facebook 體驗採草莓的樂趣，不必舟車勞頓，在台北市就可以盡情享受。每年12月至翌年5月為台北市內湖區草莓產季，3月至4月更是盛產期，「內湖草莓季」開幕活動將於3月17日（周六）上午9時30分至11時30分，在白石湖休閒農業區（內湖區碧山路47-12號，碧山草莓園旁）舉行。

北市產業局表示，活動當天安排有金翅舞、阿卡貝拉等精彩表演，此外還有草莓及當季蔬菜競標，現場並將發送50元優惠點券（限當日使用），歡迎市民朋友憑優惠點券至農園消費（預計上午9時於會場服務台發放，數量有限，送完為止）。

為推廣內湖區農業，現場並設有農產品攤位，販售內湖區優質農戶的農產品、草莓及蔬菜，歡迎市民朋友前來參觀選購。另在內湖區大湖街及安泰街周邊也有觀光草莓園，目前正值草莓盛產期，也歡迎市民朋友前往體驗採果樂趣。

白石湖休閒農業區位於台北市內湖區碧山路，是台北市第一個休閒農業區，周邊景點包括碧湖步道、白石湖吊橋、春秋步道、夫妻樹、埤頭、同心池、龍船岩等，此時節氣候涼爽、百花盛開，最適合闔家踏青、採果、享受農村景致。

關於「內湖草莓季」活動詳情，歡迎於上班時間洽北市產業局農業發展科林小姐（02-2725-6590）或內湖區農會推廣部林先生（02-2790-0138分機250）。

產業局表示，內湖草莓季活動會場開車或搭乘公車至碧山巖，以步行方式走過白石湖吊橋，往同心池方向前行，經過同心池後左轉，大約5分鐘，即可抵達活動會場。搭乘大眾運輸工具，在台北捷運「內湖站」，由1號出口步行至內湖路二段460旁土地公廟（即「碧湖國小」公車站），搭乘「小2」公車至「碧山巖」站下車。

搭乘公車至「湖光市場」站下車，中國醫藥大學附設醫院台北分院旁轉搭「小2」公車至「碧山巖」站下車。也可以於台北捷運「昆陽站」四號出口處或內湖「湖光市場」站搭「小3」公車，往老爺山莊方向，於「大邱田土地公廟」附近下車。

自行開車的話，白石湖休閒農業區周邊，草莓園可由由內湖路三段轉碧山路，駛至碧山巖開漳聖王廟入口前方停車場，再以步行方式從白石湖吊橋往同心池方向前行，沿路均有草莓園。到大湖街一帶草莓園，則可從大直方向：走文德路，接成功路四段，轉大湖山莊街接大湖街即可到達。

從民權隧道方向：民權東路六段接成功路五段，轉大湖山莊街，接大湖街即可到達。從國道一號方向：走國道一號下內湖交流道，沿成功路二段、成功路三段接成功路四段，轉大湖山莊街，接大湖街即可到達。