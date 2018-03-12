親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

禁用塑膠吸管？ 他們都怕卡「管」

採草莓不必跑遠 北市內湖草莓季17日登場

2018-03-12 11:47經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

採草莓不必跑遠，「內湖草莓季」開幕活動將於3月17日（周六）上午9時30分至11...
採草莓不必跑遠，「內湖草莓季」開幕活動將於3月17日（周六）上午9時30分至11時30分，在白石湖休閒農業區（內湖區碧山路47-12號，碧山草莓園旁）舉行。　圖／產業發展局提供
分享
體驗採草莓的樂趣，不必舟車勞頓，在台北市就可以盡情享受。每年12月至翌年5月為台北市內湖區草莓產季，3月至4月更是盛產期，「內湖草莓季」開幕活動將於3月17日（周六）上午9時30分至11時30分，在白石湖休閒農業區（內湖區碧山路47-12號，碧山草莓園旁）舉行。

北市產業局表示，活動當天安排有金翅舞、阿卡貝拉等精彩表演，此外還有草莓及當季蔬菜競標，現場並將發送50元優惠點券（限當日使用），歡迎市民朋友憑優惠點券至農園消費（預計上午9時於會場服務台發放，數量有限，送完為止）。

為推廣內湖區農業，現場並設有農產品攤位，販售內湖區優質農戶的農產品、草莓及蔬菜，歡迎市民朋友前來參觀選購。另在內湖區大湖街及安泰街周邊也有觀光草莓園，目前正值草莓盛產期，也歡迎市民朋友前往體驗採果樂趣。

白石湖休閒農業區位於台北市內湖區碧山路，是台北市第一個休閒農業區，周邊景點包括碧湖步道、白石湖吊橋、春秋步道、夫妻樹、埤頭、同心池、龍船岩等，此時節氣候涼爽、百花盛開，最適合闔家踏青、採果、享受農村景致。

關於「內湖草莓季」活動詳情，歡迎於上班時間洽北市產業局農業發展科林小姐（02-2725-6590）或內湖區農會推廣部林先生（02-2790-0138分機250）。

產業局表示，內湖草莓季活動會場開車或搭乘公車至碧山巖，以步行方式走過白石湖吊橋，往同心池方向前行，經過同心池後左轉，大約5分鐘，即可抵達活動會場。搭乘大眾運輸工具，在台北捷運「內湖站」，由1號出口步行至內湖路二段460旁土地公廟（即「碧湖國小」公車站），搭乘「小2」公車至「碧山巖」站下車。

搭乘公車至「湖光市場」站下車，中國醫藥大學附設醫院台北分院旁轉搭「小2」公車至「碧山巖」站下車。也可以於台北捷運「昆陽站」四號出口處或內湖「湖光市場」站搭「小3」公車，往老爺山莊方向，於「大邱田土地公廟」附近下車。

自行開車的話，白石湖休閒農業區周邊，草莓園可由由內湖路三段轉碧山路，駛至碧山巖開漳聖王廟入口前方停車場，再以步行方式從白石湖吊橋往同心池方向前行，沿路均有草莓園。到大湖街一帶草莓園，則可從大直方向：走文德路，接成功路四段，轉大湖山莊街接大湖街即可到達。

從民權隧道方向：民權東路六段接成功路五段，轉大湖山莊街，接大湖街即可到達。從國道一號方向：走國道一號下內湖交流道，沿成功路二段、成功路三段接成功路四段，轉大湖山莊街，接大湖街即可到達。

若是到安泰街草莓園，從民權隧道方向，接成功路五段，右轉康湖路，過了康湖隧道後，右邊叉路往安泰街，至114巷後，左轉前進至201號。

採草莓不必跑遠，「內湖草莓季」開幕活動將於3月17日（周六）上午9時30分至11...
採草莓不必跑遠，「內湖草莓季」開幕活動將於3月17日（周六）上午9時30分至11時30分，在白石湖休閒農業區（內湖區碧山路47-12號，碧山草莓園旁）舉行。　圖／產業發展局提供
分享
「內湖草莓季」開幕活動將於3月17日（周六）上午9時30分至11時30分，在白石...
「內湖草莓季」開幕活動將於3月17日（周六）上午9時30分至11時30分，在白石湖休閒農業區（內湖區碧山路47-12號，碧山草莓園旁）舉行。　圖／產業發展局提供
分享

農業公車生態旅遊

相關新聞

雙北吃到飽月票出爐！ 1280元暢搭捷運、公車

2018-03-12 11:02

禁用塑膠吸管？ 他們都怕卡「管」

2018-03-12 14:29

交通定期票提高搭乘率？ 學者認效果不大

2018-03-12 14:16

1280元暢搭捷運公車 雙北市庫一年須貼9.4億

2018-03-12 14:04

蘇花改大客車「行不行」？ 立委提案5月開放

2018-03-12 13:32

民生物資漲但CPI沒反映 主計長：整體物價平穩

2018-03-12 13:02

知名名牌保養品廣告誇大不實 你買過嗎？

2018-03-12 13:02

鼻子過敏有救了！ 醫師出招讓妙齡女告別流鼻水

2018-03-12 14:46

毛豬太肥了 交易均價跌破每公斤70元

2018-03-12 14:09

老婦食道裂孔橫膈疝氣 吃兩個便當險喪命

2018-03-12 14:09

台鐵事故頻繁 擬調整部分早晚列車增檢修

2018-03-12 13:39

國旅市場萎縮？ 交通部：高跟鞋、透明步道等不再蓋

2018-03-12 12:51

影／雙北30日交通票1280元 民眾多呼划算

2018-03-12 11:52

國內法定傳染病中死亡數最多！ 自我檢測結核病

2018-03-12 11:50

台灣人壽攜手弘道基金會 翻轉照顧者地位

2018-03-12 11:44

森鐵爭議不斷！ 賀陳旦承諾「一定要救」

2018-03-12 11:40

兒少教育與發展帳戶成效不彰 陳時中：低收入戶能力不足

2018-03-12 11:32

神奇！這人顱顏是鈦金屬 量身訂做無疤痕

2018-03-12 11:26

共享共食顛覆想像 一起享用剩食美好滋味

2018-03-12 11:24

百年老榕樹被迫搬家 護樹團體批：植樹節成老樹浩劫

2018-03-12 11:17

立委質疑「跳電機場」 賀陳旦：未承諾桃機永不跳電

2018-03-12 10:54

立委：台鐵再有重大事故 高層須有人下台

2018-03-12 10:35

你出國帶這個做啥？被海關沒入 最冤是這項

2018-03-12 10:00

賀陳旦：研發智慧機車 減少校園附近交通事故12％

2018-03-12 09:44

台澎第二波清明加班機位 開放訂位與登記

2018-03-12 09:30

第一名果然是它！ 十大消失會讓人類崩潰的東西

2018-03-12 08:40

吳德榮：周四起短暫雨 周六北台灣轉涼

2018-03-12 07:33

全台溫暖陽光！日夜溫差逾10度 周四前天氣穩定

2018-03-12 05:01

渦流系統影響 中部以北空品轉糟

2018-03-12 05:01

繳費、支付百百種 店員昏頭

2018-03-12 00:29

印製成本高 電子計算機發票明年要禁

2018-03-12 00:29

網購超商取貨困擾多 「曾有一箱活蟑螂」

2018-03-12 00:29

米其林「幫高調」 國稅局盯人氣小吃

2018-03-12 00:29

天轉熱腸病毒蠢動 正確洗手可預防

2018-03-11 23:17

藍田書院全國徵詩賽 即刻作詩展功力

2018-03-11 21:43

戀上葡萄牙山村「馬爾旺」 與熙攘隔絕的城堡美地

2018-03-11 21:37

三餐外食喜重口味 女性要曉心警腎

2018-03-11 21:24

20年慘痛潰瘍史 促名醫林肇堂救己也救人

2018-03-11 20:52

雙眼近乎全盲 他當志工盼推「視力保健」

2018-03-11 19:17
看更多

熱門文章

雙北吃到飽月票出爐！ 1280元暢搭捷運、公車

2018-03-12 11:02

你出國帶這個做啥？被海關沒入 最冤是這項

2018-03-12 10:00

他畢業後不想去大陸工作 女友罵沒上進心吵到分手

2018-03-12 09:42

她罹高血壓一年就腎衰竭 21年後才洗腎

2018-03-11 18:39

3大飯店Buffet推新菜 米其林、直送海鮮吃到飽

2018-03-11 16:00

唐綺陽星座運勢週報：金牛 工作積極讓人驚艷 處女 財運佳

2018-03-12 07:34

第一名果然是它！ 十大消失會讓人類崩潰的東西

2018-03-12 08:40

全台溫暖陽光！日夜溫差逾10度 周四前天氣穩定

2018-03-12 05:01

兩岸醫學民間交流 去年幾乎全斷

2018-03-11 16:20

網購超商取貨困擾多 「曾有一箱活蟑螂」

2018-03-12 00:29

米其林「幫高調」 國稅局盯人氣小吃

2018-03-12 00:29

「換妳多付1塊」 男友超嚴格AA制讓她狠斷5年情

2018-03-12 11:29

天空為限周塔羅(下)／天秤座 工作喜悅、豐收的時刻

2018-03-12 09:02

印製成本高 電子計算機發票明年要禁

2018-03-12 00:29

超商餐飲再進化 全家吃得到韓式現炸炸雞

2018-03-12 12:27

影／雙北30日交通票1280元 民眾多呼划算

2018-03-12 11:52

吳德榮：周四起短暫雨 周六北台灣轉涼

2018-03-12 07:33

雙北推定期票 每日42元暢搭捷運、公車

2018-03-12 11:33

今日星座運勢／牡羊 人際運勢佳 請避免借貸關係

2018-03-12 00:00

女性臉譜／大姊

2018-03-12 06:00

無印良品逾百項商品 今起降價5％~30％

2018-03-12 11:27

親子教養／最後一名的媽媽

2018-03-12 06:00

家人關係／何謂幸福

2018-03-12 06:00

國旅市場萎縮？ 交通部：高跟鞋、透明步道等不再蓋

2018-03-12 12:51

再等5天！東京櫻花15日提早開花 大阪21日接力

2018-03-10 18:13

向白手起家致敬 LEXUS LS 350見證你的輝煌

2018-03-11 21:35

立委：台鐵再有重大事故 高層須有人下台

2018-03-12 10:35

天空為限周塔羅(上)／獅子座 桃花開滿樹的一週

2018-03-12 08:51

超商店員也要會炸炸雞？ 全家：專人專炸

2018-03-12 12:27

台北米其林指南誰摘星？ 外界預測14家餐廳呼聲最高

2018-03-12 11:08

棲地遭破壞...蝙蝠遷居國道 交部首啟動施工監測機制

2018-03-12 02:38

20年慘痛潰瘍史 促名醫林肇堂救己也救人

2018-03-11 20:52

立委質疑「跳電機場」 賀陳旦：未承諾桃機永不跳電

2018-03-12 10:54

1280元暢搭捷運公車 雙北市庫一年須貼9.4億

2018-03-12 14:04

知名名牌保養品廣告誇大不實 你買過嗎？

2018-03-12 13:02

國道馬拉松完賽 塵爆傷者淋水降溫拚了

2018-03-11 18:56

國內法定傳染病中死亡數最多！ 自我檢測結核病

2018-03-12 11:50

吃一口就近百元！美福牛排館推36個月熟成伊比利火腿

2018-03-11 17:07

三餐外食喜重口味 女性要曉心警腎

2018-03-11 21:24

孫芸芸變名模 紐約街頭上演換衣秀

2018-03-12 12:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top