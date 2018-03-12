台灣人壽攜手弘道基金會 翻轉照顧者地位

2018-03-12 11:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台灣人壽總經理莊中慶（右）上午出席《照顧秘書向前衝》新書記者會，展現大企業對社會缺口的公益關懷。記者陳怡慈／攝影 分享 facebook 長期關注長照議題的台灣人壽，自去年起攜手弘道老人福利基金會（簡稱「弘道」）共同推動長照人才培育計畫，打造全台唯一建構實境式教學的「長照人才培育中心」，並於今（12）日《照顧秘書向前衝》新書發表記者會率先認購1,000本書，提供弘道於校園及社區推動長照人才培育之用，希望透過此書提升照顧服務員在台灣的專業地位與形象。

台灣人口快速老化，去年2月首次突破幼年人口比例，老化指數破百，人口扶養結構轉變，國發會也推估2026年台灣老年人口將超過總人口20%，正式進入超高齡社會。

針對老化社會最需要的照顧服務，政府過去總計培訓了11萬名照顧服務員，但投入第一線的照顧服務員僅有2萬多人，人力卻嚴重不足。

台灣人壽總經理莊中慶表示，政府為了因應人口老化所衍生的社會問題，積極推動長照2.0計畫，協助各縣市政府及相關單位逐步落實對應措施等各項照顧政策；而台灣人壽身為壽險業領導品牌，除了在本業上致力於長照類商品的研發與推廣，在公益關懷上，以社會缺口為出發，聚焦結合銀髮、醫療和長照為主軸，解決社會問題。

每個人都會變老，每個人都需要長照服務，唯有建立完整的人才培育機制，有足夠的照顧人力建置才能讓照顧更加完整。所以在推動長照人才培育的同時，台灣人壽也希望透過《照顧秘書向前衝》這本書裡24篇充滿人情互動的故事，翻轉大家對照顧工作機械冰冷的印象，看見照顧服務同理與感性的一面，進而理解照顧服務員的工作，進而號召更多人願意投入長照服務的行列。

台灣人壽表示，未來將持續推動長照人才培育，同時也將整合台灣長照資源及資訊，一旦民眾有需求，即可按圖索驥找到社會上有哪些服務、補助或是資源。因此台灣人壽計畫今年將長照資訊整合製作成內部訓練課程之一，讓業務員在客戶需要的時候，第一時間就能提供最好、最溫暖的服務。

此外，針對長輩而言如同長征的就醫之路，台灣人壽也將與弘道合作推動「獨老就醫」，協助有需要的長輩安心就醫。台灣人壽期許在人生的每階段都能提供保障，甚至是面對人生最後的一里路，台灣人壽都將陪同並發揮保險大愛扶持弱勢老者，擴大關懷的廣度及深度。